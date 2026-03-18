【半額！】雨の日の靴はこれです。ゴアテックス搭載、山でも街でも履けるメレルのトレッキングシューズ「Moab Speed 2」

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悪天候でも快適！

Moab Speed 2 Gore-Texハイキングシューズが50%オフ！

MERRELLのMoab Speed 2 Gore-Texハイキングシューズが、現在Amazonにて50%OFFの10,965円で販売されています！

アウトドアシューズに定評のあるメレルの中でも、2007年に誕生したMOAB（モアブ）シリーズは、ハイキングシューズのアイコン的存在。

Moab Speed 2 Gore-Texハイキングシューズは、アッパー構造と素材を見直しフィット感を向上。ミッドソールを6mm厚くし質量を30％増加させることで、優れたクッション性と歩行安定性を実現しています。

アウトソールはVibram社製「TC5+」とTraction Lugを採用。高いグリップ力を発揮します。さらにゴアテックスメンブレンを搭載し、悪天候でも快適な履き心地です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

Moab Speed 2 Gore-Texハイキングシューズの特徴

ゴアテックス採用で「濡れない・蒸れない」

優れた防水性と透湿性を両立。雨や雪をシャットアウトしながら、靴の中の湿気は逃がして快適な履き心地をキープします。

Vibram TC5+ アウトソール

世界が認める高性能アウトソール。優れた耐久性とグリップ力で様々な路面で 力を発揮します。

Vibram TRACTION LUG（ヴィブラム トラクションラグ）形状

細かな突起のあるVibram（ヴィブラム）最新特許技術のラグ形状がより高いグリップ性を実現。表面積が増加することで安定性を高め、トラクション性能が向上しています。

オンオフ使える洗練されたデザイン

ニュートラルカラーでまとめていることで、ストリートのトレンドにもマッチングが良く、カジュアルシーンでも活躍するメンズブーツです。

まとめ

参考価格：22,000円

現在の価格：10,965円［50%OFF］

MERRELLのMoab Speed 2 Gore-Texハイキングシューズは、優れた防水性と滑りにくいソールを持っているのがポイント。一足持っておけば、突然の雨や雪の日も足元の心配をせずに過ごせます。

ハイキングシューズの安定感と、トレイルランニングシューズの軽快さを兼ね備え、山・街・旅行まで幅広く使えるシューズ。街でも履ける“アウトドア系スニーカーの完成形”といえるでしょう。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。