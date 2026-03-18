Amazonセール情報大紹介！ 第1500回
【半額！】雨の日の靴はこれです。ゴアテックス搭載、山でも街でも履けるメレルのトレッキングシューズ「Moab Speed 2」
2026年03月18日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
悪天候でも快適！
Moab Speed 2 Gore-Texハイキングシューズが50%オフ！
MERRELLのMoab Speed 2 Gore-Texハイキングシューズが、現在Amazonにて50%OFFの10,965円で販売されています！
アウトドアシューズに定評のあるメレルの中でも、2007年に誕生したMOAB（モアブ）シリーズは、ハイキングシューズのアイコン的存在。
Moab Speed 2 Gore-Texハイキングシューズは、アッパー構造と素材を見直しフィット感を向上。ミッドソールを6mm厚くし質量を30％増加させることで、優れたクッション性と歩行安定性を実現しています。
アウトソールはVibram社製「TC5+」とTraction Lugを採用。高いグリップ力を発揮します。さらにゴアテックスメンブレンを搭載し、悪天候でも快適な履き心地です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
Moab Speed 2 Gore-Texハイキングシューズの特徴
ゴアテックス採用で「濡れない・蒸れない」
優れた防水性と透湿性を両立。雨や雪をシャットアウトしながら、靴の中の湿気は逃がして快適な履き心地をキープします。
Vibram TC5+ アウトソール
世界が認める高性能アウトソール。優れた耐久性とグリップ力で様々な路面で 力を発揮します。
Vibram TRACTION LUG（ヴィブラム トラクションラグ）形状
細かな突起のあるVibram（ヴィブラム）最新特許技術のラグ形状がより高いグリップ性を実現。表面積が増加することで安定性を高め、トラクション性能が向上しています。
オンオフ使える洗練されたデザイン
ニュートラルカラーでまとめていることで、ストリートのトレンドにもマッチングが良く、カジュアルシーンでも活躍するメンズブーツです。
まとめ
参考価格：22,000円
現在の価格：10,965円［50%OFF］
MERRELLのMoab Speed 2 Gore-Texハイキングシューズは、優れた防水性と滑りにくいソールを持っているのがポイント。一足持っておけば、突然の雨や雪の日も足元の心配をせずに過ごせます。
ハイキングシューズの安定感と、トレイルランニングシューズの軽快さを兼ね備え、山・街・旅行まで幅広く使えるシューズ。街でも履ける“アウトドア系スニーカーの完成形”といえるでしょう。ぜひこの機会にチェックしてみてください。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
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