身軽に出たい日の軽作業PCならコレ。10.95インチLenovo Chromebookが値下げ

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【Amazonで割引中】

Lenovo 10.95インチChromebook「Duet 11（83HH000TJP）」をチェック！

Lenovoの10.95インチChromebook「Duet 11（83HH000TJP）」がAmazonで割引対象。参考価格6万9300円のところ、9％オフの6万2919円で販売中。

重いノートPCを持ち歩くほどではない外出の日でも、少しだけ作業したい場面はある。そんなときに、バッグに入れて持ち出せる端末があったらいい。

LenovoのChromebook「Duet 11」は10.95インチの画面とキーボードが付いたモデルで、バッグに入れて持ち歩ける大きさだ。

外でブラウザを開いて調べものをしたり、短い文章を打ったりするくらいの使い方なら、このサイズの端末でも無理なく使える。

本体約510g、装着時でも約1kg

タブレット本体は約510gで、フォリオキーボードとスタンドを装着した状態でも約1kgに収まる。キーボードは取り外しでき、本体だけで使うこともできる。

10.95インチWUXGA表示とペン入力対応

1920×1200表示のIPS液晶ディスプレイを搭載し、10点マルチタッチに対応する。付属のUSIペンで画面に直接入力できる構成となる。

Type-Cポート2基とWi-Fi6対応

USB Type-Cは2基あり、DisplayPort出力とPower Deliveryに対応する。無線通信はWi-Fi6とBluetooth5.3に対応し、バッテリー使用時間は約12時間。