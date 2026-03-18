座りっぱなしの時間が気になる人へ。ながら運動できる静音ミニバイクがタイムセール

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在宅時間が長くなるほど歩く距離は減り、体を動かす機会も少なくなりがち。気づけば一日ほとんど席を立っていない、そんな日も出てくる。外に出る余裕がない日でも、デスク周りで脚を動かせる環境があればちょっと違うはず。

設置スペースを取りにくい本体サイズ

本体サイズは幅420×奥行490×高さ340mm。床の空いたスペースやデスク下に収まりやすい寸法となる。重量は約8.5kgで、使う場所を変えたいときも持ち上げて動かせる。

マグネット負荷とベルト駆動による静音構造

マグネット負荷とベルト駆動により、スムーズな回転と静音化を図った設計。テレビや動画を見ながらでも脚を動かせる。ペダル負荷調整機能を備える。

電源コード不要とアプリ連携

電源コードがいらず、どこでも使用可能。スマホアプリ「Kinomap」と連携し、トレーニングデータの保存や確認ができるほか、世界中のサイクリストが撮影した動画を楽しみながら運動できる。本体の電源は単4乾電池×2本。連続使用時間は30分、使用体重制限は約90kgとなる。