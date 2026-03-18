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Amazonセール情報大紹介！ 第1462回

走行中の空気圧低下を見逃さない。タイヤ状態を運転席で確認できる空気圧センサーが38％オフ

2026年03月18日 17時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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【Amazonで38％オフ】
カシムラ タイヤ空気圧センサー「KD-220」をチェック！

　カシムラのタイヤ空気圧センサー「KD-220」がAmazonで割引対象。参考価格8,778円のところ、38％オフの5,480円で販売中。

　タイヤの空気圧は外から見ただけでは分かりにくく、いつ確認したか思い出せないまま走っていることも多い。高速に乗る前や長距離を走る前に気になっても、わざわざ止まって見るのは面倒に感じやすい。

　「KD-220」はエアバルブのキャップを交換して取り付けるタイプで、走行中でも空気圧や温度の変化を車内モニターで確認できる。タイヤの様子を運転席から見られるようになるわけだ。値下がりしている今は取り入れるきっかけにもなる。

アマゾンでカシムラ タイヤ空気圧センサー「KD-220」を入手

設定値を超えるとアラームで知らせる数値表示モニター

　空気圧やタイヤ温度はモニターに数値で表示され、設定した上限・下限を超えるとアラームで知らせる。エア漏れやセンサー電池の状態も表示で分かり、走行中の変化に気づきやすい。

エアバルブキャップと交換して取り付ける後付けタイプ

　送信センサーはタイヤのエアバルブキャップと交換して取り付ける方式。専用レンチと脱落防止用ナットが付属する。受信モニターはUSB給電式で、約3mのコードを使って車内に設置できる。金属ステーも同梱されている。

無線送信で4輪の状態をまとめて確認できるセンサー構成

　タイヤの空気圧や温度は無線でモニターに送信される。総務省の電波法認証を取得した機器で、4輪分の送信センサーがセットになっている。

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