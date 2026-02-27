今度の新作もヤバイ　カルビー「じゃがボルダ 帆立の炭火焼きバター醤油味」一口食べたあと「どうやってこの味出してんの？」って成分表確認しちゃうやつ

一度食べると手が止まらなくなるポテトチップス。カルビーが手掛ける進化系ポテトチップス「じゃがボルダ」も激ヤバです。バター醤油がじゅわっと染み出すような「じゃがボルダチップス 帆立の炭火焼きバター醤油味」が登場しました！

東京土産にも良さそう

3月16日（月）から、グランスタ東京の「JAGA BOULDE」で同店舗限定の新商品「じゃがボルダチップス 帆立の炭火焼きバター醤油味」を販売中です。

Calbee＋×東京ばな奈 じゃがボルダチップス 帆⽴の炭⽕焼きバター醤油味

4袋入 ￥1,134（税込）

販売期間：2026年3月16日(月) ～ 2026年9月末頃

※ほか姉妹店でも販売する場合がございます。

※表示の価格は参考小売価格です。

炭火で香ばしく焼き上げた帆立を、バター醤油でじゅわっと味付けしたようなコク深い味わいに仕上げました。一枚食べると帆立の上品な旨味が口いっぱいにあふれ出します。厚切りポテトチップスに凝縮したおいしさのしずくをふきかけることで、外はパリッと、中はサクサクの食感を実現しました。繊細な味付けは「広尾 ⼩野⽊」が監修。

じゃがボルダ JR東京駅 グランスタ東京店

場所：JR東京駅1F改札内 グランスタ東京 ＜新幹線北乗り換え口付近＞