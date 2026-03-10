ヴィーガン・ハラール対応の植物性素材だけで作るカレーがもはや「精進料理」

「キッチン楽」で、「精進カレー（十六穀入りご飯）」を販売中。動物性原料を一切使用せず、植物由来の食材のみで作ったヴィーガン・ハラール対応のカレーです。カレーならではのコクや旨みが感じられるのか、気になります。…ところで精進料理も豆腐など植物性素材だけで作るし、精進料理にカレーが加わるのも遠くないかも。

味が気になる

グランスタ東京の期間限定ショップ「キッチン楽」で、「精進カレー（十六穀入りご飯）」を提供しています。

MERCY Vegan Factory × Kitchen RAKU「精進カレー」（十六穀入りご飯）

￥1,000（税込）

・特定原材料等…大豆・ごま

・ヴィーガン仕様・ハラール対応

MERCY Vegan Factoryのシェフが開発したレシピを使い、ハラール認定を受けた工場で製造したヴィーガン・ハラール対応カレー。植物由来の素材のみで、スパイスの豊かな香りとコクのある味わいに仕上げています。

キッチン楽（Kitchen RAKU）期間限定ショップ

場所：JR東京駅構内 グランスタ東京 地下1階

お弁当・総菜エリア内イベントスペース「POP UP GRANSTA Deli」

期間：2026年3月9日（月）～2026年3月29日（日）

営業時間：平日・土／8:00～22:00

日・祝日／8:00～21:00

※3月20日～3月22日の営業時間は、グランスタ東京公式サイト内「営業時間のご案内」をご確認ください。