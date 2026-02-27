「歩きレアチーズケーキ」を叶えてくれる、駅カフェの「飲むスイーツ」
人気のスイーツ・レアチーズケーキを「食べる」のではなく「飲む」、そんなスイーツドリンクが「5 CROSSTIES COFFEE」で登場します！
大人の飲むスイーツ
グランスタ東京店など首都圏のエキナカを中心に5店舗を展開する駅カフェ「5 CROSSTIES COFFEE」（ファイブ クロスティーズ コーヒー）は、新商品「ドルチェフラッペ 苺のレアチーズ」を2026年3月17日(火)から期間限定で販売します。
ドルチェフラッペ 苺のレアチーズ
価格：￥790(税込)
販売期間：2026年3月17日(火)～5月中旬予定
レアチーズケーキをイメージしたクリームチーズのフラッペとプリンに、甘酸っぱい果肉感のある苺のソースを合わせました。トップにはふわふわのエスプーマクリームと、ザクザク食感のグラノーラをトッピングしています。一口目から広がるリッチなクリームチーズと、苺の甘酸っぱさが絶妙なハーモニーを奏で、冬から春へと移りゆく季節を感じさせてくれる贅沢なドルチェフラッペです。
販売店舗
5 CROSSTIES COFFEE全店
鎌倉店、グランスタ東京店、エキュート日暮里店、エキュートエディション横浜店、渋谷スクランブルスクエア店 （オフィスロビーフロア）
文 / オシミリン（LoveWalker編集部）
大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。