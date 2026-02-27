日本にはない大人風味シナモンロールが絶品！北欧カフェ「CAFE AALTO」でフィンランド風ランチ

今回ご紹介するのは、2025年8月にオープンした北欧カフェ「CAFE AALTO」。フィンランド・ヘルシンキの本店の世界観を受け継ぎ、日本にいながら北欧の食文化を体験できると話題の一軒です。今回はランチタイムに、サーモンスープとシナモンロールが楽しめる「CAFE AALTO SET」をいただいてきました。

丸の内で北欧カフェ時間

会議と締切に追われる日ほど、ほっとする時間が欲しくなるもの。今日はとことん自分を甘やかす日にしたい！と向かったのは、昨年8月のオープン以来ずっと気になっていた「CAFE AALTO」。フィンランド・ヘルシンキにある老舗カフェをルーツに持つ名店で、北欧デザインの巨匠アルヴァ・アアルトの名を冠したカフェとして知られています。

店内はアアルトがデザインしたオリジナルの黒レザーと真鍮フレームの椅子、ペンダントランプなどを用い、ヘルシンキ本店の世界観を再現。木の温もりを感じる空間は、北欧らしいシンプルで洗練された雰囲気です。どこかゆったりとした空気感が心地よく、都会の喧騒を忘れさせてくれます。

Photo: Kimiko Kaburaki ©Spiral / Wacoal Art Center

ランチタイムには軽食メニューやセットが用意されており、この日注文したのは「CAFE AALTO SET」。 フィンランドの家庭料理として親しまれているサーモンスープに、北欧カフェの定番シナモンロール、ミニサラダ、ドリンクが付いたシグネチャーメニューです。器もすっきりとした北欧らしいデザイン。料理の優しい色合いがよく映えていて、思わずいろんな角度から写真を撮ってしまいました。

具材がごろっと！心ほどけるサーモンスープ

まずはセットの主役ともいえるサーモンスープから。白くやさしい色合いのスープは、クリーミーでありながら軽やかな口当たりで、ディルの爽やかな香りがふわっと広がります。具材には、大きめにカットされたサーモンや人参、じゃがいもがごろごろと贅沢に入っていて、見た目以上に食べ応えも十分。フィンランドでは「ロヒケイット」と呼ばれる伝統的な家庭料理で、寒い冬の日には欠かせない定番メニューなんだとか。新丸ビル店でも本場のレシピをベースに監修されているそうで、ほっとする優しい味わいに癒されました。付け合わせのパンを浸して、最後の一滴まできれいに味わいたくなるおいしさです。