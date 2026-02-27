みんなに愛される「THE DROS」のサクふわブッセ、待望の復活！

チーズと木の実を使ったプレミアムギフトスイーツ専門店「THE DROS」。人気の期間限定ブッセが待望の復活を遂げ、今年も登場です！

北海道産小麦を使用した”さっくりふんわり”期間限定ブッセ

「THE DROS」では、「ブッセ〔カマンベール＆アーモンド〕」を2026年3月15日(日)から発売します。

ブッセ〔カマンベール＆アーモンド〕

価格：￥1,620（税込）

※期間限定商品につき、無くなり次第終了

北海道産⼩⻨を使⽤したふんわり軽やかなブッセ⽣地に、 まろやかなカマンベールチーズクリームをサンド。カマンベールチーズの⾵味と塩味のバランスが特徴のクリームは、アーモンドダイスの⾷感がさらなるアクセントとなり、味わいや⾷感を愉しめる逸品です。

THE DROS（ザ・ドロス）東京グランスタ店

住所：東京都千代田区丸の内1丁目9-1 JR東日本東京駅構内地下1階（改札内）

営業時間：8:00～22:00、日・祝～21:00、祝前日～22:00

※営業時間は変更となる場合あり