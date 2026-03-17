ゲーム向け上位CPUが値下げ。Ryzen 7 9800X3Dが22％オフ

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【Amazonで22％オフ】

AMD デスクトップCPU「Ryzen 7 9800X3D」をチェック！

AMDのデスクトップCPU「Ryzen 7 9800X3D」がAmazonで割引対象。参考価格86,134円のところ、22％オフの66,980円で販売中。

ゲーム用PCを組むとき、グラフィックボードと同じくらい悩みやすいのがCPUの選びどころ。性能差がそのままフレームレートや動作の軽さに影響しやすいため、世代や位置づけを見ながら検討する人も多い。Ryzen 7 9800X3Dは現行Ryzen 9000シリーズのX3Dモデルで、ゲーム用途を意識した構成を考える際に候補に挙がりやすい1枚となる。

104MBキャッシュを備えた8コア仕様

8コア16スレッド構成で、基本クロック4.7GHz、最大5.2GHz動作に対応。キャッシュ容量は合計104MBとなる。

AM5対応のデスクトップ向けCPU

Socket AM5に対応するRyzen 9000シリーズのデスクトップ向けモデル。対応マザーボードと組み合わせて構成を組む際に選択肢となる。

クーラーは別途用意する単体パッケージ

TDPは120W。CPUクーラーは付属しないため、使用する冷却方式に合わせて別途クーラーを用意する必要がある。