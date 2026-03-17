16型の仕事用ノートPCならこれ。32GBメモリ＆1TB SSD、Office付きHP「OmniBook 5」が8％オフ

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【Amazonで割引中】

HP 16型ノートPC「OmniBook 5（BF8J0PA-AAAE）」をチェック！

HPの16型ノート「OmniBook 5（Core Ultra 7／32GB／1TB／Office Home & Business 2024）」がAmazonで割引対象。過去価格254,800円のところ、8％オフの234,800円で販売中。

仕事用ノートを買い替えるときは、動作が重い、容量が足りないと感じる状態はできるだけ避けたい。OmniBook 5は16型ディスプレイに32GBメモリと1TB SSDを備え、資料やブラウザを開いたままでも作業を進めやすい。Office付きのため準備に手間をかけず、そのまま仕事用として使い始められる。

16型・16:10ディスプレイ

画面の縦が少し広い1920×1200表示の16型ディスプレイを備える。ブラウザや資料を並べて開く場面でも表示の窮屈さが出にくい。タッチ操作にも対応する。

メモリ32GB・SSD 1TB

メモリは32GB、ストレージは1TB SSDの構成となる。複数のアプリやタブを開いた状態でも作業を止めずに進めやすく、保存容量にも余裕を持たせやすい。

テンキー付きキーボード・バッテリー最大19時間

テンキー付きの日本語配列キーボードを備え、数値入力を伴う作業にも対応しやすい。バッテリー駆動時間は最大19時間となり、電源が取れない場所でも使い続けられる。

製品スペック

【CPU】Intel Core Ultra 7 255U

【メモリ】32GB

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレイ】16.0型（1920×1200／タッチ対応）

【Office】Office Home & Business 2024

【重量】約1.77kg

バッテリー】最大19時間