重いノートPCは置いていく。609gの軽量ASUS Chromebook 2 in 1が22％オフ

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【Amazonで22％オフ】ASUS 2in1 Chromebook「CM30 Detachable」をチェック！

ASUSの2in1 Chromebook「CM30 Detachable」がAmazonで割引対象。参考価格57,685円のところ、22％オフの44,800円で販売中。

重いノートPCを毎日持ち歩くのはけっこう面倒だ。外で少し作業するだけの日なら、そこまで本格的なモデルでなくても十分だと感じることもある。

ASUSのChromebook「CM30 Detachable」は、本体が約609gと軽く、キーボードやカバーを付けても1kg前後に収まる。キーボードを外せばタブレットの形になり、バッグに入れて持ち出しても扱いやすい。

外でブラウザを開いたり動画を見たり、軽く文字を打つくらいなら、この2in1モデルで十分対応できる。軽くて安い1台を探していたなら、見ておくにはちょうどいいタイミングかも。

約609gの軽量ボディ

本体は約609gと軽く、キーボードやスタンドカバーを装着しても約1kg前後に収まる。バッグに入れて持ち歩く場面でも負担になりにくく、外で使うPCとして扱いやすいサイズ感にまとまっている。

脱着式キーボードの2 in 1仕様

キーボードは取り外し式で、タブレットのような使い方にも対応する。画面操作だけでブラウザを開いたり動画を見たりといった場面でも扱いやすく、場所に合わせて使い方を変えやすい。

USIペン付属で手書き入力にも対応

本体収納式のUSIペンが付属し、メモや簡単な書き込みにも対応する。オンライン授業や資料確認の場面など、キーボード操作以外の入力手段がある点も特徴のひとつだ。