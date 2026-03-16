Amazonセール情報大紹介！ 第1451回
“ながら視聴”に超便利。オーディオテクニカのネックスピーカーが30％オフ
2026年03月16日 17時00分更新
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【Amazonで30％オフ】
オーディオテクニカ ネックスピーカー「AT-NSP700TV」をチェック！
オーディオテクニカのネックスピーカー「AT-NSP700TV」がAmazonで割引対象。参考価格21,780円のところ、30％オフの15,182円で販売中。
テレビの音を聞き取りやすくするのはもちろん、番組の声を自分の近くで聞きながら部屋を動ける。テレビの前に縛られない見方ができる感覚は、このタイプのスピーカーならでは。耳をふさがず周囲の音も分かるため、在宅中の“ながら視聴”にも取り入れやすい。
はっきり音で声が届く
人の声の周波数帯を強調する独自の音声処理により、ニュースやドラマのセリフを聞き取りやすくする。テレビの音量を上げすぎずに視聴を続けたいときにも使いやすい。
ワイヤレスで部屋の中を動ける
2.4GHz帯のデジタルワイヤレス方式を採用し、最大約30mのリスニングエリアに対応する。リビングからキッチンなど、電波の届く範囲でテレビの音声を聞き続けられる。
操作も充電もシンプル
電源と音量を兼ねたノブ操作で使い始められ、送信機の上に置くだけで充電できる。左右の音量バランス調整や日本語音声での案内機能も備える。
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