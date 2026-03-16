“ながら視聴”に超便利。オーディオテクニカのネックスピーカーが30％オフ

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テレビの音を聞き取りやすくするのはもちろん、番組の声を自分の近くで聞きながら部屋を動ける。テレビの前に縛られない見方ができる感覚は、このタイプのスピーカーならでは。耳をふさがず周囲の音も分かるため、在宅中の“ながら視聴”にも取り入れやすい。

はっきり音で声が届く

人の声の周波数帯を強調する独自の音声処理により、ニュースやドラマのセリフを聞き取りやすくする。テレビの音量を上げすぎずに視聴を続けたいときにも使いやすい。

ワイヤレスで部屋の中を動ける

2.4GHz帯のデジタルワイヤレス方式を採用し、最大約30mのリスニングエリアに対応する。リビングからキッチンなど、電波の届く範囲でテレビの音声を聞き続けられる。

操作も充電もシンプル

電源と音量を兼ねたノブ操作で使い始められ、送信機の上に置くだけで充電できる。左右の音量バランス調整や日本語音声での案内機能も備える。