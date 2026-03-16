54％オフで1食209円。松屋の定番3種30食「全部盛りセット」、きょうまでのタイムセール

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【Amazonタイムセール】

松屋「全部盛りセット（牛めし・豚めし・カレー3種30食）」をチェック！

松屋フーズの冷凍食品「全部盛りセット（牛めし・豚めし・カレー3種30食）」がAmazonタイムセール対象。参考価格13,760円のところ、54％オフの6,280円で販売中。

仕事や家事で食事の準備に時間をかけにくい日でも、温めるだけで食べられる松屋の定番3種をまとめた冷凍30食セット。1食あたり209円のタイムセール価格となっている。

牛めし・豚めし・カレーの3種をまとめた30食セット

セット内容は牛めしの具、豚めしの具、オリジナルカレーの3種類。人気上位の定番メニューをまとめた「全部盛りセット」で、冷凍個食パックで届けられる。

電子レンジや湯煎で温めて食べられる冷凍食品

出来立ての具材を急速凍結した冷凍食品で、電子レンジや湯煎で温めるだけで食べられる仕様。個食パックのため保存は冷凍（－18℃以下）となる。