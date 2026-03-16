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Amazonセール情報大紹介！ 第1450回

置くだけでホームシアター。Dolby Atmos対応Boseサウンドバーが10％オフ

2026年03月16日 15時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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【Amazonタイムセール】
Bose Smart Soundbarをチェック！

　Boseのサウンドバー「Bose Smart Soundbar」がAmazonタイムセール対象。参考価格68,000円のところ、10％オフの61,200円で販売中。

　映画やドラマを見ているとき、セリフが埋もれて聞き取りにくい、音が平面的に感じるといった場面が増えてきたなら、サウンドバーの導入を考えるタイミングかもしれない。

　Bose Smart SoundbarはDolby Atmos対応モデルで、テレビとはケーブル1本で接続して使える。大きなスピーカーを設置しにくい部屋でも立体音響を取り入れやすく、タイムセール価格で導入のハードルが下がっている点も注目したい。

アマゾンでBose Smart Soundbarを入手

Dolby Atmos対応と上向きスピーカー

　Bose Smart SoundbarはDolby Atmosに対応し、上向きに音を放つトランスデューサーを含む計5基のスピーカーを搭載する。ステレオや5.1chなどの信号を分析して音の広がりを加えるTrueSpaceテクノロジーにも対応し、映像に合わせた立体的な音の再生が行える。

セリフを聞き取りやすくするAIダイアログモード

　AIダイアログモードを備え、セリフと効果音のバランスを調整できる。音量を大きく上げなくても声を前に出した再生が行え、ニュースやドラマ、映画の会話を追いやすくなる。

スマート機能とワイヤレス再生

　BluetoothやWi-Fi接続に対応し、Apple AirPlay 2やSpotify Connect、Chromecast built-inによる音楽再生が可能。Amazon Alexa機能とGoogleアシスタントにも対応し、話しかけて操作できるほか、スマートフォンの音楽を流して楽しめるサウンドバー。

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