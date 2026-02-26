【丸の内】春の肴でグイッと飲んで、ご飯で締める。春の夜だけ供される「晩酌御膳」がたまらん！

ご飯の美味しさで知られる「象印食堂東京店」では、実はディナータイムにはお酒が進む御膳を提供しています。ちょっとずつ盛られたおかずでお酒を飲んで、美味しいご飯で締める、なんて最高！

お酒もご飯も進みそう

KITTEの「象印食堂東京店」のディナーメニューが春仕様になりました。

肉と野菜の彩り御膳

￥3,900（税込）

春らしい彩り野菜とローストチキンのサラダをはじめ、噛むほどに旨味が溢れるローストビーフ、口の中でほどけるほど柔らかい牛肉のトマト煮込み。 野菜のヘルシーさと、お肉の満足感が一度に楽しめます。

海の幸御膳（鯛茶漬け付）

￥3,900（税込）

カクテルソースを添えたえびのカツレツや、鰆のふき味噌焼き、二種の刺身など、海の幸を詰め合わせました。 あじの香味なめろうは、そのまま酒の肴としても、鯛出汁をかけて「鯛茶漬け」としても。どっちにするか迷う～。

象印食堂 東京店

住所：東京都千代田区丸の内2丁目7-2 KITTE丸の内5F 営業時間：＜ランチ＞11:00～15:00（L.O.14:15）／＜ディナー＞17:00～22:00（L.O.21:00）

定休日：KITTE丸の内の定休日に準ずる