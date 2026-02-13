「もう一度食べたい」の声に応えて。クリスピー・クリーム・ドーナツ開店時の人気商品が復刻！

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

「クリスピー・クリーム・ドーナツ　東京国際フォーラム店」の「クリスピー・クリーム・プレミアム 東京 バタークリーム ラムレーズン」

　初めてクリスピー・クリーム・ドーナツを食べた時、今までとのドーナツと違いすぎて「これがドーナツなのか」と驚いたのも遠い昔。クリスピー・クリーム・ドーナツが日本にやってきてから、今年で20周年を迎えます。

　そんなアニバーサリーイヤーを記念して、「クリスピー・クリーム・プレミアム 東京 バタークリーム ラムレーズン」が復刻販売。販売終了後も「もう一度食べたい」「あの味が忘れられない」と復活の声が多数寄せられた味とのことで、食べておくべきドーナツです！

大人のプレミアムドーナツ

　「クリスピー・クリーム・ドーナツ　東京国際フォーラム店」で、「クリスピー・クリーム・プレミアム 東京 バタークリーム ラムレーズン」を期間限定で販売中です。

クリスピー・クリーム・プレミアム 東京 バタークリーム ラムレーズン
￥410（イートイン￥418）
販売期間：2026年2月25日（水）～2026年5月末頃予定
販売店舗：東京国際フォーラム店

　東京国際フォーラム店のオープンを記念し販売された『クリスピー・クリーム・プレミアム 東京』シリーズ第1弾。半分にスライスしたふわふわのオリジナル・グレーズド®に、口溶けの軽い練乳クリームとホイップクリームを絞り、ラムレーズンをのせてサンドしました。クリームのやさしい甘さとラムが香るレーズンがたまりません！

クリスピー・クリーム・ドーナツ　東京国際フォーラム店
住所：東京都千代田区丸の内3-5-1 Bブロック1階
営業時間：8:00〜22:00
　　　　　※ドリンクオーダーは21:30まで

