丸の内で台湾を買って帰ろ♪　パイナップルケーキにぴったりな台湾茶「京盛宇」のティーバッグ

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

SunnyHillsのスイーツと台湾茶のペアリング

　台湾の人気スイーツ・パイナップルケーキ、せっかくなら台湾茶を合わせていただくのがおすすめです。「SunnyHills marunouchi」で、台湾茶ブランド「京盛宇（Jing Sheng Yu）」の台湾茶ティーバッグの販売が始まりました。台湾スイーツと台湾茶のペアリングが日本で気軽に楽しめます。ホワイトデーギフトにもぴったりです。

台湾茶がこれほど美味しいとは！

　「SunnyHills marunouchi」で、台湾茶ブランド「京盛宇」のティーバッグを販売中です。

阿里山金萱茶 ティーバッグ
1袋入　￥300（税込）
15袋入　￥3,000（税込）

SunnyHillsの「阿里山金萱茶」
「阿里山金萱茶」とりんごケーキ

　金萱品種特有のミルクのような甘い香りが特徴。やさしくまろやかな味わいは、青森県産の紅玉りんごを使ったSunnyHillsの『りんごケーキ』のやさしい甘みと香りとの相性は抜群です。

軽焙凍頂烏龍茶 ティーバッグ
15袋入　￥3,000（税込）

SunnyHillsの「軽焙凍頂烏龍茶」

　軽やかな焙煎の香ばしさと、蜜のような香りが調和した烏龍茶。『パイナップルケーキ』の甘酸っぱさとよく合い、香ばしさが後味をすっきりとまとめます。

高山小葉種紅茶 ティーバッグ
15袋入　￥4,000（税込）

SunnyHillsの「高山小葉種紅茶」

　台湾特有の青心烏龍種から作られた紅茶で、柑橘を思わせる香りと滑らかな口当たりが楽しめます。台湾産の山岳バナナを使用した『バナナワッフルクッキー』のコクのある甘みと調和します。

茉莉花茶 ティーバッグ
10袋入　￥3,000（税込）

SunnyHillsの「茉莉花茶（ジャスミン茶）」

　緑茶をベースにジャスミンの花の香りを重ね、華やかで清々しい味わい。『りんごケーキ』と一緒に味わうと、軽やかな香りの余韻が楽しめます。

SunnyHills marunouchi
所在地：東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディングB1F
営業時間：11:00～20:00 (日・祝　11:00～19:00)

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

