さくさく、ざくざく、ふわっといちご。食感マニアが一度は食べるべき、春限定ミルフィーユ

まず、食感の話をしましょう。432層に折り重ねられたパイ生地の、さくさく感と、表面のクリスタルシュガーが砕けるざくざく感。そのあとに来る、いちごペーストとフランス産発酵バターの柔らかな余韻━━。

出張や帰省の際に手土産を買うのに便利なグランスタ東京ですが、現在、新幹線北のりかえ口前催事スペースでは、ミルフィーユ専門ブランド「LE FEUILLES（ル・フィーユ）」の新商品「シュガーストロベリーミルフィーユ」を先行販売しています。

いちごとバター香るミルフィーユ

ミルフィーユ専門ブランド「LE FEUILLES」は、季節限定の新商品「シュガーストロベリーミルフィーユ」を2026年3月15日(月)～4月5日(日)までの3週間限定で、JR東京駅改札内1階 グランスタ東京 新幹線北のりかえ口前催事スペースにて先行販売しています。

シュガーストロベリーミルフィーユ

価格：5本入り￥1,296（税込）

いちごとバター香るミルフィーユ。432層のさくさく食感のミルフィーユ生地にいちごペースト、フランス産発酵バターを塗り、焼き上げました。表面にはクリスタルシュガーをたっぷりと乗せ、ざくざくの食感に仕上げています。

催事情報

場所：JR東京駅改札内1階 グランスタ東京 新幹線北のりかえ口前催事スペース

期間：2026年3月16日（月）～2026年4月5日（日）

営業時間：8:00～21:00（最終日8:00～20:00）