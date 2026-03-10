食の専門家2万3000人が最高評価！　240円で買えるグランプリ受賞商品「東京駅赤レンガパウンドケーキ」

値段が安いから、と侮るなかれ。「東京駅赤レンガパウンドケーキ １piece」は、たった240円でありながら「ジャパン・フード・セレクション」で「グランプリ」の称号を手にした一品です。

「ジャパン・フード・セレクション」は、一般社団法人日本フードアナリスト協会が主催する日本初の食品・食材の評価・認証制度。フードアナリスト正会員23,000人が公正・中立な審査を行う制度です。

受賞の理由は次のとおり。

「塩キャラメル風味の香ばしさと、しっとりとした生地、ザラメの食感を組み合わせた点が高く評価されました。東京土産としての完成度の高さが際立っており、開封時に広がる甘い香りや、程よい甘さとほろ苦さ、塩味のバランスが支持されています」

今度東京駅に行ったら、絶対食べてみようと思います！

東京駅を象徴する定番スイーツ

JR東日本クロスステーション フーズカンパニーが運営する「十日町すこやかファクトリー」にて製造する「東京駅赤レンガパウンドケーキ １piece」が、第97回ジャパン・フード・セレクション 食品・飲料部門(2026年3月)にて、「グランプリ」を受賞しました。

東京駅赤レンガパウンドケーキ 1piece

価格：￥240（税込）

東京駅丸の内駅舎を象徴する赤レンガをイメージして仕上げた、しっとりと上質な味わいのパウンドケーキ。東京駅の赤レンガを思わせる重厚感のある佇まいとともに、東京での楽しい旅の思い出としなる、上品で満足度の高い一品です。

販売箇所

【東京駅】 駅弁屋 祭 グランスタ東京、駅弁屋 祭 セレクト 新幹線南乗換口、JAPAN RAIL CAFE TOKYO ほか