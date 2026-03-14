なぜ「人間とは何か？」を問う物語は面白いのか。岩明均『寄生獣』が全巻50%還元！【Amazonマンガ週末祭第4弾】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

3月13日（金）から15日（日）まで、対象タイトルが全巻50%のポイント還元となる3日間限定のAmzonマンガ週末祭第4弾が開催中。そのラインアップのなかから、今回ご紹介するのは、岩明均センセイのSFホラー『寄生獣』です。

こうしたSFホラー作品に共通するテーマとして、「人間とは何か？」という哲学的な問いがあると思いますが、私はこれを「人間とは？漫画」と呼んでいます。喧嘩ばっかりして。いじめばっかりして。戦争ばっかりして。ホントに人間ってしょうもないな、というのは誰でも心の中で思っていることだと思いますが、その薄っすらとした自覚を、人間以外の第三者視点で突きつけられる絶望。それと同時に、「それでも人間にも、ちょっとはいいとこもあるよ」と見せられる演出が与えてくれるカタルシスが半端ない。この落差を、存分に感じさせてくれるのが本作『寄生獣』です。

共生と敵対という構図から人間の本質をあぶり出すのは、永井豪センセイの『デビルマン』にも通じる設定ですが、『デビルマン』が全リセットでかなり絶望寄りに着地するのに対し、本作の救いと絶望を両立させるエンディングは、まだ未来がありますね。まあ、小難しいことを考えなくても、物語としてだけ読んでも十分面白いんですけど、読後にこういうことをあれこれ考えちゃうのも、「人間とは？漫画」のいいところですよね。

そのほかの「Amazonマンガ週末祭第4弾」の気になるラインアップはこちらでチェック！

ミギーというキャラを生み出したのも大きな功績

寄生獣

岩明均 (著)

全10巻（完結）

5,874円 ＋ポイント還元 2,937 pt (50%)

第1巻・第2巻・第3巻

110円 ＋ポイント還元 55 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

平凡な高校生・泉新一は、ある夜、人間に寄生して脳を乗っ取る謎の生物に襲われる。だが寄生は失敗し、右手に宿った生物「ミギー」と共生することになった新一は、人間を捕食する他の寄生生物たちとの戦いに飲まれていく。寄生生物との戦闘、守るべき人々との別れ、そして「人間とは何か」という根源的な問いが、新一の価値観を揺さぶり続ける。岩明均センセイが描く、人間と異種生命の共存と対立を通じて「生命の意味」を問い直す傑作SFサスペンス。

そのほかの「Amazonマンガ週末祭第4弾」の気になるラインアップはこちらでチェック！



出版社別対象商品の一覧はこちら（第1巻のみ表示されます）

●集英社

●小学館

●講談社

●白泉社

●少年画報社