Kindle漫画セール情報「推し漫」 第80回
なぜ「人間とは何か？」を問う物語は面白いのか。岩明均『寄生獣』が全巻50%還元！【Amazonマンガ週末祭第4弾】
2026年03月14日 17時00分更新
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3月13日（金）から15日（日）まで、対象タイトルが全巻50%のポイント還元となる3日間限定のAmzonマンガ週末祭第4弾が開催中。そのラインアップのなかから、今回ご紹介するのは、岩明均センセイのSFホラー『寄生獣』です。
こうしたSFホラー作品に共通するテーマとして、「人間とは何か？」という哲学的な問いがあると思いますが、私はこれを「人間とは？漫画」と呼んでいます。喧嘩ばっかりして。いじめばっかりして。戦争ばっかりして。ホントに人間ってしょうもないな、というのは誰でも心の中で思っていることだと思いますが、その薄っすらとした自覚を、人間以外の第三者視点で突きつけられる絶望。それと同時に、「それでも人間にも、ちょっとはいいとこもあるよ」と見せられる演出が与えてくれるカタルシスが半端ない。この落差を、存分に感じさせてくれるのが本作『寄生獣』です。
共生と敵対という構図から人間の本質をあぶり出すのは、永井豪センセイの『デビルマン』にも通じる設定ですが、『デビルマン』が全リセットでかなり絶望寄りに着地するのに対し、本作の救いと絶望を両立させるエンディングは、まだ未来がありますね。まあ、小難しいことを考えなくても、物語としてだけ読んでも十分面白いんですけど、読後にこういうことをあれこれ考えちゃうのも、「人間とは？漫画」のいいところですよね。
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ミギーというキャラを生み出したのも大きな功績
寄生獣
岩明均 (著)
全10巻（完結）
5,874円 ＋ポイント還元 2,937 pt (50%)
第1巻・第2巻・第3巻
110円 ＋ポイント還元 55 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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