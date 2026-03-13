Kindle漫画セール情報「推し漫」 第78回
三国志漫画の革命『蒼天航路』が50%還元セール【Amazonマンガ週末祭第4弾】
2026年03月13日 17時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
3月13日（金）から15日（日）まで、対象タイトルが全巻50%のポイント還元となる3日間限定のAmzonマンガ週末祭第4弾が開催中。そのラインアップのなかから、今回ご紹介するのは、王欣太、李學仁、両センセイによる三国志伝『蒼天航路』です！
一般的に本作が革命的三国志と言われるのは、三国志演義などでは主人公的立ち位置である劉備・孔明の適役として描かれる曹操孟徳を主人公にして、曹操視点で見た三国志が描かれている点を評してのことなのですが、私が本作を革命的だと思う点がもうひとつあって、それが、この漫画の中では、きちんと時間が流れていると感じられる点なのです。三国志って、多くの英雄が登場する群像劇なので、あちこちで起きるエピソードは頭に残りますが、どうしてもエピソードが積み上がって構成されているような印象になります。たとえば、桃太郎のお話で、時間を感じることってないじゃないですか。あれといっしょで、これまでの三国志では、あまり時間の流れを感じることが少なかったのですけど、本作ではちゃんと主人公が立って、若かりし曹操時代から老いていく姿、曹操をとりまく人々の運命と死を中心に描かれ、読者を、どこまでも曹操と共に行動させてくれる。その点がすごい。三国志を、単なる物語として描かない、一人の男の人生として描いている点が画期的だと思うのです。
もし、三国志自体をあまり良く知らない、という人がいたとしたら、『蒼天航路』から三国志に触れると、ちょっと変なこじらせかたをするかも知れませんが、三国志に語られる戦いの描写は、数ある三国志作品のなかでもピカイチ。この迫力に触れるだけでも、「読む価値あり」です！
そのほかの「Amazonマンガ週末祭第4弾」の気になるラインアップはこちらでチェック！
人間・曹操を描いた怪作にして傑作!!
蒼天航路
王欣太 (著) , 李學仁 (原作)
全36巻（完結）
22,110円 ＋ポイント還元 11,055 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
そのほかの「Amazonマンガ週末祭第4弾」の気になるラインアップはこちらでチェック！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第77回
エンタメあの頃のボクらをオトナの女性に目覚めさせた『銀河鉄道999』が50%還元【Amazonマンガ週末祭第4弾】
-
第76回
エンタメガンダム漫画の決定版・安彦良和『機動戦士ガンダムTHE ORIGIN』（フルカラー版）が44%オフの大特価！【Kindle漫画セール情報】
-
第75回
エンタメキャラの複雑な心情を描く天才・小山ゆうの時代大河浪漫『あずみ』が50%還元セール【Amazonマンガ週末祭第4弾】
-
第74回
エンタメハイセンスなボケとツッコミで近未来SFする女子高生漫才漫画『第七女子会彷徨』が全巻770円だぞっ【Kindle漫画セール情報】
-
第73回
エンタメ今のところ誰も幸せじゃない（5巻までの感想）、ただし読むのを止められない拳闘漫画『リクドウ』全巻100円セール【Kindle漫画セール情報】
-
第72回
エンタメザクの日（3月9日）記念で『フルカラー版 機動戦士ガンダムTHE ORIGIN』が1冊440円（44%オフ）【Kindle漫画セール情報】
-
第71回
エンタメ【本日終了】さくらももこのゆる哲学『COJI-COJI』全4巻が50%還元【Kindle漫画セール情報】
-
第70回
エンタメ【本日最終日】ハガレン以前の荒川弘センセイの武侠ファンタジー『獣神演武』が50%還元【Kindle漫画セール情報】
-
第69回
エンタメ【本日最終日】2026年中に新刊出るかも!? 『ハンター×ハンター』第38巻まで全巻50%還元【Kindle漫画セール情報】
-
第68回
エンタメ「100mだけ誰より速ければ全部解決する」名言の宝庫の魚豊漫画、新装版『ひゃくえむ。』上下巻共に50%ポイント還元で実質1265円！【Kindle漫画セール情報】
- この連載の一覧へ