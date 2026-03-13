キャラの複雑な心情を描く天才・小山ゆうの時代大河浪漫『あずみ』が50%還元セール【Amazonマンガ週末祭第4弾】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

3月13日（金）から15日（日）まで、対象タイトルが全巻50%のポイント還元となる3日間限定のAmzonマンガ週末祭第4弾が開催中。そのラインアップのなかから、今回ご紹介するのは、小山ゆうセンセイのアクション時代劇『あずみ』です！

苦悶と葛藤を描かせたら右に出る者なしの小山ゆうセンセイですが、特に本作はその設定がすばらしい。無垢な心を抱えたまま、残酷な使命を全うする技術に抜きん出た少女の葛藤と孤独。さらには、あずみに惹かれながら、自分の立場から敵対、あるいは距離を置かざるを得ないあずみを取り巻く人々の運命も悲しい。小山ゆうセンセイの、複雑な感情を持つキャラに読者を共感させる天才的描写が随所に光ります。私が特に印象深いのは、「汝の心に菩薩あり」作中、井上勘兵衛があずみに贈ったこの言葉。あーもう、書いてるだけでまた読み返したくなってきたー！

『あずみ』は紙の単行本を全巻揃えて持っていたのですけど、あるとき部屋の片付けで、漫画の蔵書を一斉に処分しようと軽々しく思い立ったことがあって、編集部の同僚に全部あげちゃったんですよね。失敗したなぁ。紙の本も持っておくんだった。と、Kindle版で買い直した今ですら思う、折に触れて何度も読み返してしまう名作です。

喜怒哀楽愛憎羨慕憂惑慮恐孤、

人間のすべての感情を揺さぶる傑作

あずみ

小山ゆう (著)

全48巻（完結）

36,432円 ＋ポイント還元 18,240 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。

作品紹介

江戸幕府初期、徳川家康の泰平の世を守るため、内乱の芽を摘む刺客集団のい一員として育てられた少女あずみ。人里離れた安曇野の隠れ里で、爺（小幡月斎）に厳しく鍛えられた10人の子供たちのうち、最強の刺客として成長。仲間たちとの別れや、標的となる武将・野武士たちとの死闘を通じて、孤独と苦悩を抱えながら剣を振るう。



美しい容姿と圧倒的な剣技で敵を斬り倒す爽快アクション、時折見せる優しさや葛藤が胸を抉る時代アクションの傑作です！

