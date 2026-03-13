Kindle漫画セール情報「推し漫」 第75回
キャラの複雑な心情を描く天才・小山ゆうの時代大河浪漫『あずみ』が50%還元セール【Amazonマンガ週末祭第4弾】
2026年03月13日 17時00分更新
3月13日（金）から15日（日）まで、対象タイトルが全巻50%のポイント還元となる3日間限定のAmzonマンガ週末祭第4弾が開催中。そのラインアップのなかから、今回ご紹介するのは、小山ゆうセンセイのアクション時代劇『あずみ』です！
苦悶と葛藤を描かせたら右に出る者なしの小山ゆうセンセイですが、特に本作はその設定がすばらしい。無垢な心を抱えたまま、残酷な使命を全うする技術に抜きん出た少女の葛藤と孤独。さらには、あずみに惹かれながら、自分の立場から敵対、あるいは距離を置かざるを得ないあずみを取り巻く人々の運命も悲しい。小山ゆうセンセイの、複雑な感情を持つキャラに読者を共感させる天才的描写が随所に光ります。私が特に印象深いのは、「汝の心に菩薩あり」作中、井上勘兵衛があずみに贈ったこの言葉。あーもう、書いてるだけでまた読み返したくなってきたー！
『あずみ』は紙の単行本を全巻揃えて持っていたのですけど、あるとき部屋の片付けで、漫画の蔵書を一斉に処分しようと軽々しく思い立ったことがあって、編集部の同僚に全部あげちゃったんですよね。失敗したなぁ。紙の本も持っておくんだった。と、Kindle版で買い直した今ですら思う、折に触れて何度も読み返してしまう名作です。
喜怒哀楽愛憎羨慕憂惑慮恐孤、
人間のすべての感情を揺さぶる傑作
あずみ
小山ゆう (著)
全48巻（完結）
36,432円 ＋ポイント還元 18,240 pt (50%)
美しい容姿と圧倒的な剣技で敵を斬り倒す爽快アクション、時折見せる優しさや葛藤が胸を抉る時代アクションの傑作です！
