「ただ甘いだけ」じゃない！　思い込みを裏切る圧倒的なホワイトチョコの専門店がオープン

ホワイトチョコレートといえば「甘い」という印象が強いですが、新ブランドのホワイトチョコレート専門店 「SHIROÉ by Hugh Morgan（シロエバイヒューモルガン）」はただ甘いだけではありません。複数の香りの層を持ったホワイトチョコレートと、世界中から選りすぐったバニラを掛け合わせた唯一無二のホワイトチョコレートが楽しめます。いい意味で想像を裏切ってくれる商品ばかりですよ！

グランスタ東京にホワイトチョコ専門店がオープン

高級バニラ専門店「Hugh Morgan（ヒューモルガン）」から、新ブランドのホワイトチョコレート専門店 「SHIROÉ by Hugh Morgan（シロエバイヒューモルガン）」が誕生。ブランド初の常設店舗は、2026年3月5日（木）、グランスタ東京、銀の鈴エリアにオープンします。

高級バニラを産地ごとに見極め、香りの立ち方・余韻・甘さとのバランスを研究してきたHugh Morgan。ビーンズ（種）だけでなく、さやが持つ香りも大切に扱い、本物のバニラを伝えてきました。この技術と経験を、風味の良さを見極めて選んだパプアニューギニア産カカオを使った、素晴らしいホワイトチョコレートとともに表現します。

THE SHIROÉ（ザ・シロエ）

価格：3P ￥842（税込）・ 8P ￥2,160（税込）・15P ￥3,888（税込）

ブランド名を冠した生チョコレート。生チョコならではのなめらかな口溶けとともに、ホワイトチョコレートが持つ杏仁のような香りと、上質なバニラの香り、そしてわずかに加えたキルシュが調和します。Hugh Morganが厳選したバニラビーンズシード（バニラの粒）を生地に練りこみ、食べ始めから食べ終わりまでバニラの香りが感じられる設計となっています。

Chocolat Bar （ショコラバー）

価格：2P ￥842（税込）・ 6P ￥2,646（税込）・ 中￥2,916（税込）

マダガスカル産バニラが豊かに香るホワイトチョコレートに、香ばしくローストしたアーモンド、果実味がぎゅっと凝縮したドライフルーツ、ふわりとしたマシュマロ、そしてサクサクに焼き上げたクランブルを重ねた、白いチョコレートバーです。断面の美しさがフォトジェニックです。

Éclair（エクレール）

価格：Éclair Vanilla ￥400（税込）・Éclair Caramel ￥432（税込）・Éclair Matcha ￥432（税込）

ホワイトチョコレートとともに本格的なバニラの香りを楽しめる、プチサイズのエクレールです。しっとりと焼き上げたシュー生地に、マダガスカル産バニラを贅沢に使ったホワイトチョコレートクリームを絞りました。カスタードをベースに仕立てたクリームは、なめらかでコクがありながらも重さを感じさせません。仕上げには、アーモンドとバターの香ばしさを活かした繊細なクランブルをほんの少しのせ、やわらかさに、食感のリズムを添えています。フレーバーは、香り高い自慢の〈ヴァニラ〉に加え、ほろ苦い〈キャラメル〉、風味豊かな〈抹茶〉を用意。

Cake au chocolat（ケーク・オ・ショコラ）

価格：Cake au chocolat(ヴァニーユ) ￥637（税込）・Cake au chocolat(ラムレーズン) ￥637（税込）・Cake au chocolat(ピスターシュ) ￥637（税込） Cake au chocolat(6個) ￥3,942（税込）・Cake au chocolat(3種6個) ￥3,942（税込）・Cake au chocolat(大) ￥3,456（税込）

SHIROÉのシグネチャーである生チョコレート「THE SHIROÉ」で使っているガナッシュを、しっとりふわりとしたビスキュイ生地でサンドしたケークです。全体を上質なバニラが香り立つホワイトチョコでコーティング。表面にカシューナッツを加え、食感と風味を添えました。ギフトにはぴったりの一品です。フレーバーは〈プレーン〉〈ラムレーズン〉〈ピスターシュ〉の3種を用意。

SHIROÉ by Hugh Morgan（シロエ バイ ヒューモルガン)

オープン日時：2026年3月5日（木）8:00〜

所在地：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内B1 グランスタ東京 銀の鈴エリア

営業時間：平日・土 8:00～22:00、日・祝日 8:00～21:00 ※翌日が休日の場合は、22:00まで営業

※営業日・営業時間はグランスタ東京に準ずるものとします