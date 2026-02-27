これ正解！ ザ カンパネラの新商品「生タルト」は見ただけで美味しいのがわかる！

「ザ カンパネラ 東京」のスイーツは、東京駅で手土産として買ったことがある人も多いのではないでしょうか。このたびグランスタ東京に、名古屋で先行販売された新商品「生タルト キャラメル」が関東エリアに初登場。美味しいのは確定しているので、送別会シーズンの手土産にもいいかも。

勝ち確スイーツはホワイトデーにもぴったり

3月22日（日）まで、グランスタ東京(改札内) 1階 「POP UP GRANSTA GREEN」に「ザ カンパネラ 東京」が出店中です。

ザ カンパネラ 生タルト キャラメル

3個入 ￥1,720(税込)

※要冷蔵

濃厚なショコラクリームの上に、ほんのりビターなキャラメルクリーム＆ソースを載せました。チョコレートの甘さとキャラメルの香ばしさがマッチした季節限定のタルトです。

ザ カンパネラ 生タルト ルビー

3個入 ￥1,620(税込)

※要冷蔵

濃厚なチョコレートクリームの上に甘酸っぱい苺クリームをたっぷり載せた季節限定のタルト。シロップがつややかでルビーみたい。

ザ カンパネラ 東京の看板商品の「ザ カンパネラ ショコラ」と新商品の「生タルト キャラメル」と使いやすいサイズ感の保冷バッグセットも販売。バッグのブルーグリーンがさわやかで高級感もあって、このままプレゼントで渡しても良さそうです。

ザ カンパネラ 東京

期間：2026年3月2日(月)〜3月22日(日)

出店場所：JR 東京駅構内 グランスタ東京(改札内) 1階 「POP UP GRANSTA GREEN」