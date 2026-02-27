うさぎの耳をかじるのにちょっとだけ罪悪感。童心を忘れないあなたに、つぶらな瞳のイースターショコラ

テーマパークやスイーツフェアを通して浸透してきている「イースター」。今年は4月5日（日）だそうで、あと1ヵ月を切りました。

「ラ ブティック ドゥ ジョエル･ロブション」でもイースター限定ショコラを販売します。今回は「ウサギ」と干支の「午（ウマ）」とのことで、どっちも目がきゅるんとして絶妙な可愛さ！

ウサギから食べるかウマから食べるか

「ラ ブティック ドゥ ジョエル･ロブション」で、3月16日（月）からイースター限定ショコラを販売します。

ウサギ

￥4,000

午(ウマ)

￥4,000

販売期間：2026年3月16日（月）～4月15日（水） ※なくなり次第終了

どちらも本体はホワイトチョコレート、土台はさくさくとした食感のブロンドチョコレートのロッシェでできているので、まるごと食べられるところが魅力。体の中にはチョコレートでアーモンドをコーティングした「アマンドショコラ」が入っています。

ラ ブティック ドゥ ジョエル･ロブション 丸の内ブリックスクエア店

住所：東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内ブリックスクエア1F

営業時間：11:00～21:00（カフェのみラストオーダー有）

フードL.O. 20:00

ドリンクL.O. 20:30