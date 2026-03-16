「お茶づくし」という言葉がそのままお店になった「日本茶スイーツ専門店」が東京駅に出店中！
お茶フレーバーのスイーツは世の中に多いけれど、専門店となると話は別です。チョコレートにもパイにもメロンパンにも、ちゃんとお茶が「主役」として使われていて、「ついでに入れました」じゃない本気さが伝わってくる、お茶スイーツの専門店が東京駅に爆誕。
あんバタースイーツ専門店「岡田謹製あんバタ屋」が、姉妹ブランドとして「岡田謹製茶織屋（おかだきんせいちゃおりや）」を展開。東京駅に期間限定で出店しています。ほうじ茶のチョコレートスイーツや抹茶のメロンパンなどが並び、お茶好きさんは要チェックです！
スイーツもパンもお茶づくし！
4月8日（水）まで、東京駅のイベントスペース「スクエア ゼロ」に「岡田謹製茶織屋」が出店中です。
グランほうじ茶
￥1,620（税込）
内容量：6枚
芳ばしさを引き出したほうじ茶を、京都産のほうじ茶チョコレートに溶け込ませ、まるで焙じたての香りが楽しめます。愉しむ逸品に。焙煎玄米とあられの小気味よい食感も楽しい。
パイサンドほうじ茶
￥1,512（税込）
内容量：4個
フロランタンパウダーをまとわせてさっくり焼き上げたパイに、ほうじ茶クリームを絞りました。茶葉の深い香りのクリームがたまらない！
メロンパン抹茶づくし
￥486（税込）
ビスケット生地からパン生地、クリームまで宇治抹茶づくしのメロンパン。しっとりとしたパン生地に、甘さを抑えた濃厚な抹茶クリームと、抹茶チョコクリームを閉じ込めました。
岡田謹製茶織屋（おかだきんせいちゃおりや）
出店期間：2026年3月23日(月)～2026年4月8日（水）
営業時間：月～土 8:00～22:00、日・祝 8:00～21:00
※最終日は20:00閉店
開催場所：JR東日本東京駅B1 グランスタ東京 イベントスペース「スクエア ゼロ」（改札内）
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