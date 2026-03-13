Amazonセール情報大紹介！ 第1436回
「この家具、部屋に入る？」がすぐわかる。Boschのレーザー距離計が44％オフ、9,618円
2026年03月13日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで44％オフ】Bosch レーザー距離計「GLM400」をチェック！
Boschのレーザー距離計「GLM400」がAmazonで割引対象。参考価格17,050円のところ、44％オフの9,618円で販売中。
新居の内見などでは、家具が入るかどうか判断できず、あとで図面やメジャーに頼ることも多い。壁から壁までの距離がすぐ分かれば、ソファや棚の配置も現地で決めやすくなる。このレーザー距離計は、本体を向けてボタンを押すだけで測定値が表示されるため、ひとりでも部屋のサイズを短時間で確認でき、引っ越し準備の段取りも進めやすい。必要になる前に見ておきたい。
最大40m測定、距離・面積・体積に対応
最大40mの距離測定に対応し、部屋の長さや家具の設置スペースを数値で確認できる。距離だけでなく面積や体積の測定も行え、部屋全体の広さを把握する場面にも使える。連続測定モードやピタゴラス測定モードも備える。
測定精度±1.5mm、防塵防水IP54の仕様
標準測定時の精度は±1.5mm。室内の採寸や配置検討に使える数値を確認できる。防塵防水性能はIP54で、ほこりや水しぶきの影響を受けにくい。本体前方端部・後方端部・三脚ネジ穴の3か所を基準点に設定でき、状況に合わせた測定が行える。
約100g、全長10.6cmのコンパクトサイズ
質量は約100g、全長10.6cmのコンパクトサイズ。本体にはカラー液晶ディスプレイを備え、斜めからでも測定値を確認できる。バックライト表示や自動メモリー機能（15件）もあり、測定結果を見ながら作業を進められる。
