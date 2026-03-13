M5搭載14インチMacBook Proが割引中、248,800円→219,556円。

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで12％オフ】

Apple 2025 MacBook Proをチェック！

Appleのノートパソコン「MacBook Pro（14インチ・M5）」がAmazonで割引対象。参考価格248,800円のところ、12％オフの219,556円で販売中。

MacBook Proは、性能重視で選ばれるモデルだけに、少しでも安く買えるタイミングは見逃しにくい。買い替えや新規購入を考えていたなら、いまの販売価格は一度確認しておきたい。

M5チップと16GBユニファイドメモリ

M5チップ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDの構成。電源につながない状態でもパフォーマンスを保ったまま使えるモデル。

14.2インチLiquid Retina XDRディスプレイ

ミニLEDバックライトを使った14.2インチのLiquid Retina XDRディスプレイ。最大1600ニトのピーク輝度、100万対1のコントラスト比に対応。

1Thunderbolt 4とHDMIポート

Thunderbolt 4（USB-C）ポートを3つ装備し、HDMIポートも備える。USB-C電源アダプタとMagSafe 3ケーブルが付属する。