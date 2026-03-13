このページの本文へ

Kindle漫画セール情報「推し漫」 第74回

ハイセンスなボケとツッコミで近未来SFする女子高生漫才漫画『第七女子会彷徨』が全巻770円だぞっ【Kindle漫画セール情報】

2026年03月13日 13時00分更新

文● ムラリン　編集⚫︎ ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

　みなさん、お笑い好きですか。私は好きです。さて、今回はつばなセンセイの『第七女子会彷徨』通称：七女（ななじょ）です。近未来SF女子高生漫画というわけのわからないジャンルの漫画ですが、中身は女子高生２人による漫才です。

【彷徨】ほうこう　《名・ス自》
目あてもなく歩きまわること。さまようこと。

　ようするに目的も大きな筋もない漫画なんですが、毎回ふつうの女子高生の生活にちょっぴりSFチックな設定が投入されて、お題に沿ったネタでツッコミの金やんとボケの高木さんの漫才のような日常が描かれます。ボケの方向的には石黒正数センセイの『それ町』っぽい。

　2人の掛け合いが絶妙な本作ですが、これが描けるなら漫才の台本も書けそう。放送作家とかもいけそう。そんな多才なつばなセンセイのワンマンライブが、今ならなんと全10巻で770円！

漫才系掛け合い漫画で主人公がツッコミ役というのは意外と珍しい気がする

全巻の購入はこちら(Amazon)

第七女子会彷徨
つばな (著)
全10巻（完結）
770円 （1巻あたり77円）
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

 
作品紹介　
　『第七女子会彷徨』通称：七女（ななじょ）は、つばなセンセイによる近未来SF×女子高生の日常コメディ。

　舞台は科学が少しだけ進んだ近未来日本。高校入学時に「友達選定システム」で強制的に友達を割り当てられ、3年間維持する義務があるという世界。美球高校に入学した真面目で几帳面な金やん（金村）が、天然ボケでトラブルメーカーな高木さんと友達番号7番でペアに。二人の日常は、奇妙な発明が当たり前のSFファンタジーが満載で、コミカルあり、ブラックユーモアあり、哲学的な余韻もありと絶妙なカオス風味。

　金やんのツッコミと高木さんのボケが絶妙で、日常の中に潜む「不思議」と「友達の本質」を問いかける、ちょっとだけ違う世界の癒し系コメディです。ゆるふわ×SF×友達との絆の狭間で迷子になりたい人におすすめです。

