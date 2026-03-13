このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1438回

このクラスで十分かも。パナソニックのリニアモーター搭載ラムダッシュ3枚刃が7,363円

2026年03月13日 17時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonで39％オフ】パナソニック 電動シェーバー「ラムダッシュ（ES-L321D-A）」をチェック！

　パナソニックの電動シェーバー「ラムダッシュ（ES-L321D-A）」がAmazonで割引対象。参考価格12,100円のところ、39％オフの7,363円で販売中。

　電動シェーバーは壊れるまで使い続けがちだが、剃り味が落ちてきたり充電回数が増えたりするとさすがに気になってくる。高機能モデルに手を伸ばすほどではないけれど、名の知れたメーカーのものは選びたい――パナソニックのラムダッシュは、そんな買い替えの場面で手に取りやすい1台だ。

　3枚刃とリニアモーターを組み合わせ、水洗いできる手軽さや軽量設計など日常使いを意識した仕様になっている。7,000円台という価格もあり、買い替えを考え始めたときに一度見ておきたい。

アマゾンでパナソニック 電動シェーバー「ラムダッシュ（ES-L321D-A）」を入手

リニアモーターで刃が速く動く3枚刃

　内刃はリニアモーターで駆動し、約13,000ストローク／分の速さで往復する。3枚刃でヒゲをとらえて剃る仕組み。

水を流し込んでそのまま洗える

　使用後は外刃を外さず水を通してヒゲくずを流せるウォータースルー洗浄に対応する。本体は丸洗いできるため、洗面所でそのまま手入れができる。

充電しながら使える電源方式

　充電式と交流式の両方に対応し、バッテリーが少ないときはACアダプターをつないだまま使用できる。充電時間は約1時間。重さは約145gで、手に持ったときの負担も大きくない。

アマゾンでパナソニック 電動シェーバー「ラムダッシュ（ES-L321D-A）」を入手
 

