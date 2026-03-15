防災リュックにエアベッド？ 防災士監修「本当に必要な31点」が10,118円

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【Amazonで27％オフ】アイリスオーヤマ 防災リュック「BS131」をチェック！

アイリスオーヤマの防災リュック「BS131」がAmazonで割引対象。参考価格13,770円のところ、27％オフの10,118円で販売中。

災害時に必要な用品を個別にそろえるのは時間も手間もかかる。このモデルは、防災士監修の31点セットとして、避難生活を想定した用品をまとめて収納した防災リュックだ。エアベッドやエア枕、簡易トイレ、乾電池式携帯充電器などを収め、睡眠や衛生、明かりの確保まで考えた内容になっている。

エアベッドとエア枕を収めた寝具用品

セットにはエアベッドとエア枕が入る。ポンプも付属し、空気を入れて使用するタイプ。アルミブランケットも同梱し、リュック一つで寝具を準備できる。

避難時に使う31点の用品をまとめて収納

簡易トイレやマスク、歯ブラシ、ウェットティッシュ、からだふきシートなどの衛生用品を収録。LED懐中電灯や長期保存乾電池、乾電池式携帯充電器も入り、ウォータータンクや紙皿、プラカップ、割りばし、スプーン・フォーク、ラップなど食事関連の用品もそろえる。

撥水素材のリュックにまとめて収納

用品は容量約26Lのリュックに収納する。前面にはターポリン素材を使用し、止水ファスナーを採用。反射板も付いている。ウエストベルトと肩ベルトで重さを分散する構造になっている。