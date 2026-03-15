空気圧を設定すると自動停止。マキタ18Vの充電式空気入れが8,016円

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【Amazonで30％オフ】マキタ「充電式空気入れ（MP180DZ）」をチェック！

マキタの「充電式空気入れ（MP180DZ）」がAmazonで割引対象。参考価格11,500円のところ、30％オフの8,016円で販売中。

タイヤの空気圧は走行前後に確認したいものだが、補充のためだけに外出するのは負担に感じやすい。自宅や駐車スペースでそのまま調整できる道具があれば、日常の管理は続けやすくなる。

このモデルは18Vスライド式Li-ionバッテリーで動く充電式タイプ。設定した空気圧に達すると自動で停止する仕組みで、自動車や自転車のタイヤの空気圧調整を自宅で行える。バッテリーと充電器は別売。

設定した空気圧で自動停止

空気圧は数値で指定でき、設定値まで入ると自動で止まる。トリガーを握り続ける必要がなく、入れすぎを気にせず補充できる。バックライト付き表示パネルで数値を確認しながら作業できる。

18Vバッテリーで動く空気入れ

電源はマキタの18Vスライド式Li-ionバッテリー。本体にコードはなく、駐車場やガレージでもそのまま使える。本体サイズは長さ266×幅80×高さ174mm。ホースの長さは650mm。米式・英式・仏式バルブのほか、ボール用や浮き輪用のアダプタも付いている。

車や自転車、ボールなどに対応

最高圧力は830kPa、吐出量は12.0L／min（200kPa時）。自動車や自転車のタイヤの空気圧調整のほか、ボールや浮き輪への空気入れにも使える。BL1860Bバッテリー使用時の作業量の目安は、自動車タイヤ（215／60R16）で約11回、自転車タイヤ（26インチ）で約200回。空気が抜けきったタイヤを一から膨らませる用途ではなく、日常的な補充や調整に向く仕様。