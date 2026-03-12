花粉を家に持ち込みたくない季節。玄関や寝室に置けるシャープ最小クラスの空気清浄機が10,980円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】シャープ 空気清浄機「FU-SC01-W」をチェック！

シャープの空気清浄機「FU-SC01-W」がAmazonタイムセール対象。参考価格13,800円のところ、20％オフの10,980円で販売中。

花粉の季節は、帰宅後の玄関や寝室の空気が気になることもある。リビングに空気清浄機を置いていても、身近な小空間までは対策が行き届きにくい。シャープ最小クラスのような設置しやすいモデルなら、無理なく空気対策を取り入れやすい。

6畳向けの小型モデル、身の回りの空間にも置きやすい

6畳向けの小型モデルで、本体サイズは約19×19×33cm、重さは約2kg。小型の円柱構造を採用し、寝室や子ども部屋、玄関やキッチンなど身の回りの空間にも設置しやすい。

360°下吸い込み構造と一体型フィルターを採用

本体下部から空気を吸い込む360°下吸い込み構造を採用。集じん機能と脱臭機能をひとつにまとめた一体型フィルターを備え、空気の汚れを集じんする。

プラズマクラスター7000とナイトライト機能を搭載

シャープ独自の空気浄化技術「プラズマクラスター7000」を搭載。ナイトライト機能を備え、就寝時にはやわらかな光を点灯できる。天面に操作ボタンやランプをまとめたシンプルな操作部を採用。