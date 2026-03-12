Amazonセール情報大紹介！ 第1431回
コンセントもUSB充電もこれ1台。6台同時充電がうれしいAnker「Nano」が6,291円
2026年03月12日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで10％オフ】
Anker 充電ステーション「Nano Charging Station（6-in-1, 67W）」をチェック！
Ankerの充電ステーション「Nano Charging Station（6-in-1, 67W）」がAmazonで割引対象。参考価格6,990円のところ、10％オフの6,291円で販売中。
スマートフォンにイヤホン、ノートPC。充電する機器が増えると、電源タップのコンセントはすぐ埋まり、USB充電器もいくつも使うようになりがち。
そんなデスク周りの充電環境を1台にまとめられるのが、Ankerの充電ステーション「Nano Charging Station（6-in-1, 67W）」だ。コンセントとUSBポートをまとめて使える充電ステーションを探している人なら、チェックしておきたい1台だ。
コンセントとUSBポートを1台にまとめた構成
AC差込口×2、USB-C×2、USB-A×2を備えた6-in-1の充電ステーション。スマートフォンやタブレットなどのUSB機器に加え、ACコンセントを使う機器も接続できる。電源タップとUSB充電器を別々に用意する必要がなく、1台でまとめて使える構成だ。
USB-C単ポートは最大67W出力
USB-Cポートは単ポート使用時に最大67W出力に対応。スマートフォンやタブレットに加え、MacBookなどUSB-C充電に対応したノートPCの充電にも対応する。複数ポートを同時に使用する場合は出力が分配される。
厚さ約1.9cmの薄型設計
本体は厚さ約1.9cmの薄型設計。正方形のコンパクトな形状で、デスクの上やベッドサイドにも置きやすいサイズだ。電源コードは約1.5mで、コンセントから少し離れた場所にも設置できる。
