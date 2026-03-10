ありがてえ……設定した空気圧でピタッと停止。マキタ18Vの充電式空気入れが28％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで28％オフ】

マキタ「充電式空気入れ（MP180DZ）」をチェック！

マキタの「充電式空気入れ（MP180DZ）」がAmazonで割引対象。参考価格11,500円のところ、28％オフの8,300円で販売中。

タイヤの空気圧は、定期的にチェックしたほうがいい。ただ、空気を入れるためだけに出かけるのは少し面倒でもある。自宅で空気圧を確認して、そのまま補充できる道具があれば、その手間はかなり減る。

マキタの「充電式空気入れ（MP180DZ）」は、18Vバッテリーで動く空気入れ。設定した空気圧で自動停止する仕組みで、車や自転車のタイヤの空気圧調整を自宅で行える。バッテリーと充電器は別売。

空気圧を設定すると、その値で止まる

空気圧は数値で設定できる。設定した数値まで空気が入ると自動で止まる。入れすぎを気にしてトリガーを握り続ける必要がない。表示パネルはバックライト付きで、空気圧の数値を見ながら調整できる。

18Vバッテリーで動く空気入れ

電源はマキタの18Vスライド式Li-ionバッテリー。本体にコードはなく、駐車場やガレージでもそのまま使える。本体サイズは長さ266×幅80×高さ174mm。ホースの長さは650mm。米式・英式・仏式バルブのほか、ボール用や浮き輪用のアダプタも付いている。

車や自転車、ボールなどに対応

最高圧力は830kPa。吐出量は12.0L/min（200kPa時）。自動車や自転車のタイヤの空気圧調整のほか、ボールや浮き輪の空気入れにも使える。BL1860Bバッテリー使用時の作業量の目安は、自動車タイヤ（215/60R16）で約11回、自転車タイヤ（26インチ）で約200回。空気が抜けきった自動車タイヤを一から膨らませる用途ではなく、空気圧の補充や調整に使う道具だ。