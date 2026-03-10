Amazonセール情報大紹介！ 第1420回
ありがてえ……設定した空気圧でピタッと停止。マキタ18Vの充電式空気入れが28％オフ
2026年03月10日 15時00分更新
【Amazonで28％オフ】
マキタ「充電式空気入れ（MP180DZ）」をチェック！
マキタの「充電式空気入れ（MP180DZ）」がAmazonで割引対象。参考価格11,500円のところ、28％オフの8,300円で販売中。
タイヤの空気圧は、定期的にチェックしたほうがいい。ただ、空気を入れるためだけに出かけるのは少し面倒でもある。自宅で空気圧を確認して、そのまま補充できる道具があれば、その手間はかなり減る。
マキタの「充電式空気入れ（MP180DZ）」は、18Vバッテリーで動く空気入れ。設定した空気圧で自動停止する仕組みで、車や自転車のタイヤの空気圧調整を自宅で行える。バッテリーと充電器は別売。
空気圧を設定すると、その値で止まる
空気圧は数値で設定できる。設定した数値まで空気が入ると自動で止まる。入れすぎを気にしてトリガーを握り続ける必要がない。表示パネルはバックライト付きで、空気圧の数値を見ながら調整できる。
18Vバッテリーで動く空気入れ
電源はマキタの18Vスライド式Li-ionバッテリー。本体にコードはなく、駐車場やガレージでもそのまま使える。本体サイズは長さ266×幅80×高さ174mm。ホースの長さは650mm。米式・英式・仏式バルブのほか、ボール用や浮き輪用のアダプタも付いている。
車や自転車、ボールなどに対応
最高圧力は830kPa。吐出量は12.0L/min（200kPa時）。自動車や自転車のタイヤの空気圧調整のほか、ボールや浮き輪の空気入れにも使える。BL1860Bバッテリー使用時の作業量の目安は、自動車タイヤ（215/60R16）で約11回、自転車タイヤ（26インチ）で約200回。空気が抜けきった自動車タイヤを一から膨らませる用途ではなく、空気圧の補充や調整に使う道具だ。
