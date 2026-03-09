狭い部屋の救世主？ “ベッドの上”を収納化するラックが20,550円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazon新生活セール】山善「ヘッドボード ベッドサイドラック（BSR-2318T）」をチェック！

山善の「ヘッドボード ベッドサイドラック（BSR-2318T）」がAmazon新生活セール対象。参考価格21,636円のところ、5％オフの20,550円で販売中。

部屋に収納を増やしたい。でも棚やラックを置くと、すぐにスペースがなくなる。ワンルームやコンパクトな部屋では、家具を増やすのも簡単ではない。

そんなときに意外と空いているのが、ベッドの上の空間。山善の「ヘッドボード ベッドサイドラック」を使えば、ベッドの上に棚ができて、服も掛けておける。床に家具を増やさず、ベッドまわりを収納として使える。

ベッドの上に棚ができる

ベッドの上に棚を作れる構造。幅231cmのフレームでベッドを囲む形になり、その上に収納棚が付く。収納ケースや箱、小物などをまとめて置いておける。上棚の耐荷重は約10kg。床に棚を置かなくても、ベッドの上に置き場所を作れる。

服を掛けておけるハンガーバー

棚の下にはハンガーバーを取り付けられる。服や羽織り、翌日に着る服などを掛けておける。ハンガーバーは6か所から位置を選べるので、使いやすい高さや場所に合わせて取り付けられる。耐荷重は約10kg。

折りたたみテーブル付き

本体には小さなテーブルも付く。天板サイズは約59×29.5cm。ノートPCや飲み物などを置く場所として使える。左右どちらにも取り付けられ、使わないときは折りたたんでおける。