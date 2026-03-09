Office付きノートを探しているならコレ。Core Ultra＋16GBのHP 15.6型が113,770円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazon新生活セール】

HP 15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M7PA-AAAF）」をチェック！

HPの15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M7PA-AAAF）」が、Amazonで新生活セール対象。参考価格135,354円のところ、16％オフの113,770円で販売中。

Core Ultra 5、メモリ16GB、512GB SSDに加えて、Microsoft Office 2024を搭載。15.6型フルHDの非光沢IPSディスプレイを備えるモデルで、Office込みのノートPCを探している人なら一度チェックしておいても良さそう。

Core Ultra 5＋16GBメモリ

CPUはインテル Core Ultra 5 125H。メモリは16GB（8GB×2）、ストレージは512GB SSDの構成。グラフィックスはCPU内蔵のインテル Arcグラフィックス。OSはWindows 11 Home。

15.6型フルHDディスプレイ

ディスプレイは15.6型フルHD（1920×1080）の非光沢IPSパネル。反射を抑えた表示仕様で、据え置き中心の作業にも合わせやすいサイズだ。

端子・装備とOffice

インターフェースはUSB Type-C（5Gbps）×1、USB Type-A（5Gbps）×2、HDMI出力端子、ヘッドホン／マイク兼用端子を装備。そのほか、指紋認証、物理カメラシャッター、Copilotキーを備える。Microsoft Office 2024搭載モデル。

製品スペック

【ディスプレイ】 15.6型 フルHD（1920×1080） 非光沢 IPS

【CPU】 インテル Core Ultra 5 125H

【メモリ】16GB（DDR5-5600MHz／8GB×2）

【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe M.2）

【グラフィックス】インテル Arc（CPU内蔵）

【OS】Windows 11 Home