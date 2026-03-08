【本日最終日】ハガレン以前の荒川弘センセイの武侠ファンタジー『獣神演武』が50%還元【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

荒川弘センセイの初期作『獣神演武』が久々のセール！ もともと全5巻完結で定価でも3000円以下と揃えやすいところへ持ってきて今回のセールでは50%のポイント還元付き！

『ハガレン』以前の荒川センセイを体験できる貴重な作品です！

初期作とは言ってもすでに完成されてるんですがね

獣神演武

荒川弘 (著)

全5巻（完結）

2,990円 ＋ポイント還元 1,495 pt (50%)

作品紹介

荒川弘センセイの初期作にして、武侠ロマン×ファンタジーバトル漫画。全5巻完結で読みやすい！



乱世の中国風世界の、天に七星が輝き、獣神の咆哮が轟く時代。少年岱燈（たいとう）は、宿命に導かれ、獣神の力を持つ者として覚醒。仲間たちと共に、強大な敵や陰謀に立ち向かいながら、己の運命と戦う。武術・獣神召喚・宿命のドラマが融合した王道中華ファンタジーで、荒川弘センセイのデビュー前後の画力が炸裂。獣神たちのデザインやアクションがダイナミックで、後の『鋼の錬金術師』につながる荒川ワールドの片鱗も伺えます。

