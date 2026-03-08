Kindle漫画セール情報「推し漫」 第70回
【本日最終日】ハガレン以前の荒川弘センセイの武侠ファンタジー『獣神演武』が50%還元【Kindle漫画セール情報】
2026年03月08日 17時00分更新
荒川弘センセイの初期作『獣神演武』が久々のセール！ もともと全5巻完結で定価でも3000円以下と揃えやすいところへ持ってきて今回のセールでは50%のポイント還元付き！
『ハガレン』以前の荒川センセイを体験できる貴重な作品です！
そのほかの気になるラインアップはこちらでチェック！
初期作とは言ってもすでに完成されてるんですがね
獣神演武
荒川弘 (著)
全5巻（完結）
2,990円 ＋ポイント還元 1,495 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
乱世の中国風世界の、天に七星が輝き、獣神の咆哮が轟く時代。少年岱燈（たいとう）は、宿命に導かれ、獣神の力を持つ者として覚醒。仲間たちと共に、強大な敵や陰謀に立ち向かいながら、己の運命と戦う。武術・獣神召喚・宿命のドラマが融合した王道中華ファンタジーで、荒川弘センセイのデビュー前後の画力が炸裂。獣神たちのデザインやアクションがダイナミックで、後の『鋼の錬金術師』につながる荒川ワールドの片鱗も伺えます。

