Kindle漫画セール情報「推し漫」 第70回

【本日最終日】ハガレン以前の荒川弘センセイの武侠ファンタジー『獣神演武』が50%還元【Kindle漫画セール情報】

2026年03月08日 17時00分更新

文● ムラリン　編集⚫︎ ASCII

　荒川弘センセイの初期作『獣神演武』が久々のセール！　もともと全5巻完結で定価でも3000円以下と揃えやすいところへ持ってきて今回のセールでは50%のポイント還元付き！

　『ハガレン』以前の荒川センセイを体験できる貴重な作品です！

全巻の購入はこちら(Amazon)
 

　そのほかの気になるラインアップはこちらでチェック！

Amazonマンガ週末祭第３弾はこちら(Amazon)
 

初期作とは言ってもすでに完成されてるんですがね

全巻の購入はこちら(Amazon)

獣神演武
荒川弘 (著) 
全5巻（完結）
2,990円 ＋ポイント還元 1,495 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

 
作品紹介　
　荒川弘センセイの初期作にして、武侠ロマン×ファンタジーバトル漫画。全5巻完結で読みやすい！

　乱世の中国風世界の、天に七星が輝き、獣神の咆哮が轟く時代。少年岱燈（たいとう）は、宿命に導かれ、獣神の力を持つ者として覚醒。仲間たちと共に、強大な敵や陰謀に立ち向かいながら、己の運命と戦う。武術・獣神召喚・宿命のドラマが融合した王道中華ファンタジーで、荒川弘センセイのデビュー前後の画力が炸裂。獣神たちのデザインやアクションがダイナミックで、後の『鋼の錬金術師』につながる荒川ワールドの片鱗も伺えます。
 

　そのほかの気になるラインアップはこちらでチェック！

Amazonマンガ週末祭第３弾はこちら(Amazon)
 

