50インチREGZAが79,800円。倍速液晶の4Kテレビ「50Z570L」が48％オフ
2026年03月08日 22時00分更新
【Amazon新生活セール】REGZA 50インチ4Kテレビ「50Z570L」をチェック！
REGZAの50インチ4Kテレビ「50Z570L」がAmazon新生活セール対象。参考価格154,000円のところ、48％オフの79,800円で販売中。
50インチ前後のテレビは、リビングに置くサイズとして選ばれやすい。映画やスポーツを見るときも画面が小さすぎず、普段のテレビ視聴でも使いやすい大きさだ。とはいえ、国内メーカーの4Kテレビになると価格はそれなりにする。
今回値下がりしているのはREGZAの「50Z570L」。倍速液晶パネルを採用した50インチの4Kテレビで、ネット動画も見られる。ダブルチューナーを備え、2番組同時録画にも対応する。2022年モデルではあるが、この値段ならちょっと気になる。
倍速液晶で動きがなめらか
50Z570Lは倍速液晶パネルを採用した4Kテレビ。映像処理エンジン「レグザエンジンZRⅡ」により、スポーツ中継やアクション映画など動きの速いシーンでも映像がなめらかに表示される。ゲーム向けの「瞬速ゲームモード」も用意されている。
ネット動画もテレビで見られる
このモデルはネット動画にも対応したスマートテレビ。YouTubeなどのネット動画をテレビから再生できる。地デジやBS／CSの番組だけでなく、動画配信サービスも1台で楽しめる。
ダブルチューナーで2番組同時録画
ダブルチューナーを備え、2番組同時録画に対応する。見たい番組が重なったときでも録画しておける。予約録画や、お気に入りのタレントの出演番組、好きなジャンルの番組などを自動で分類する「ざんまいスマートアクセス」も搭載されている。
