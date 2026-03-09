ラベルを作り始めると止まらない。ブラザー「P-TOUCH CUBE」が19％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazon新生活セール】ブラザー ラベルライター「P-TOUCH CUBE（PT-P710BTBK）」をチェック！

ブラザーのラベルライター「P-TOUCH CUBE（PT-P710BTBK）」がAmazon新生活セール対象。参考価格13,750円のところ、19％オフの11,102円で販売中。

収納ケース、食品の保存容器、書類のファイル、工具箱や文房具の引き出し。家の中には「何が入っているのか分からなくなる箱」が意外と多い。ラベルを貼っておくだけで中身が一目で分かるようになる。

一度ラベルを作り始めると、次はここ、次はここ、と貼りたくなる場所がどんどん見つかる。

ブラザーの「P-TOUCH CUBE」は、スマートフォンやPCからラベルを作れるラベルライター。専用アプリで作ったデザインをBluetoothで本体に送り、そのままラベルとして印刷できるモデルだ。

スマートフォンやPCからラベルを作れる

P-TOUCH CUBEは本体にキーボードがないタイプのラベルライター。文字入力やレイアウトはスマートフォンやPCで行う。専用アプリ「P-touch Design&Print 2」を使い、作ったラベルをBluetoothで本体に送って印刷する仕組みだ。

テンプレートやフォントを使ってラベルを作れるため、収納ケースやファイルなどの整理ラベルも作りやすい。

3.5〜24mm幅のTZeテープに対応

使用できるのはブラザーのTZeテープ。幅は3.5、6、9、12、18、24mmに対応する。

細いテープは文房具や小物に、広いテープは収納ケースやファイルのラベルに使いやすい。用途に合わせてテープ幅を選べる。