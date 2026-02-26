「鶏肉と魚介」か「四元豚」か。丸の内で超悩ましい春ランチ定食！

美味しい「ご飯」を食べたい時におすすめなのが、「象印食堂東京店」。数々の名炊飯器を世に送り出している象印マホービンが運営するレストランです。今提供している春メニューも、ご飯が進む味付けでたまりません！

どっちにするか悩む～

KITTEの「象印食堂東京店」で春のランチを提供しています。

象印御膳（鯛茶漬け付）

￥2,300円（税込）

※主菜は2種よりお選びください

鶏肉と魚介のトマトアクアパッツア

鶏肉と魚介を煮込んだ、見た目も華やかな一皿。トマトスープに具材の旨味が溶け込み、奥深い味わいです。

四元豚のやわらか梅煮 2種のソース添え

じっくり煮込んでしっとりとやわらかく仕上げた豚肉。梅ソースの酸味と、爽やかな大葉のジェノベーゼ風ソースが豚肉の旨味を引き立てます。

象印食堂 東京店

住所：東京都千代田区丸の内2丁目7-2 KITTE丸の内5F

営業時間：＜ランチ＞11:00～15:00（L.O.14:15）／＜ディナー＞17:00～22:00（L.O.21:00）

定休日：KITTE丸の内の定休日に準ずる