「オリジナルカトラリーセット」をプレゼント！ 「T'sたんたん」15周年ありがとうキャンペーン

動物性食材を一切使用しないヴィーガンラーメン専門店「T’sたんたん」は、2026年3月20日（金）に開業15周年を迎え、3月23日（月）から「15年分のありがとうキャンペーン」が実施されます。

15年分のありがとうを込めたキャンペーン

動物性食材を一切使用しないヴィーガンラーメン専門店「T’sたんたん」は、2026年3月20日（金）に開業15周年を迎えます。感謝の気持ちを込めた「15年分のありがとうキャンペーン」が3月23日（月）からグランスタ東京店をはじめとする各店で開催されます。

対象店舗で食事をしたうえで、T'sたんたん公式Xをフォローすると、会計時にくじ引きに参加することができます。抽選で合計150名に「T'sたんたんオリジナルカトラリーセット」をプレゼント。

※くじ引きは1会計につき1回参加可能

15年分のありがとうキャンペーン

期間：2026年3月23日（月）～※各店賞品がなくなり次第終了予定

賞品：T'sたんたん オリジナルカトラリーセット 合計150名

実施店舗：グランスタ東京店、エキュート上野店、池袋店