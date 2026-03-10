「オリジナルカトラリーセット」をプレゼント！ 「T'sたんたん」15周年ありがとうキャンペーン

文●オシミリン（LOVEWalker編集部）

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T'sたんたんオリジナルカトラリーセット

　動物性食材を一切使用しないヴィーガンラーメン専門店「T’sたんたん」は、2026年3月20日（金）に開業15周年を迎え、3月23日（月）から「15年分のありがとうキャンペーン」が実施されます。

15年分のありがとうを込めたキャンペーン

　動物性食材を一切使用しないヴィーガンラーメン専門店「T’sたんたん」は、2026年3月20日（金）に開業15周年を迎えます。感謝の気持ちを込めた「15年分のありがとうキャンペーン」が3月23日（月）からグランスタ東京店をはじめとする各店で開催されます。

　対象店舗で食事をしたうえで、T'sたんたん公式Xをフォローすると、会計時にくじ引きに参加することができます。抽選で合計150名に「T'sたんたんオリジナルカトラリーセット」をプレゼント。
※くじ引きは1会計につき1回参加可能

15年分のありがとうキャンペーン
期間：2026年3月23日（月）～※各店賞品がなくなり次第終了予定
賞品：T'sたんたん オリジナルカトラリーセット　合計150名
実施店舗：グランスタ東京店、エキュート上野店、池袋店

文 / オシミリン（LoveWalker編集部）

大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。

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