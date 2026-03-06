ひと目惚れした！バカラの招き猫、縁起ものがここまでおしゃれになるとは

グラスやシャンデリアのイメージがある「バカラ」ですが、まさかの「招き猫」がかなりいい感じです。「ザ・縁起もの」なイメージの招き猫がここまで可愛く、ここまでおしゃれになるとかどんなマジック？ 輝くクリスタルのボディ、めでたい吉祥文様の金彩、華やかでかわいくて、こんな招き猫欲しい！

間違いなく福が来そう

「バカラ」に新作「まねき猫 宝尽くし」が登場しました。

まねき猫 宝尽くし

￥132,000

サイズ：H10.3cm W6.1cm L6.2cm

右手を挙げた猫は金運や幸運を、左手を挙げた猫は人や客、健康を招くといわれる招き猫。バカラでは、2011年からさまざまなカラーやサイズの招き猫を発表してきました。今回の「宝尽くし」は、打ち出の小槌や小判、鶴亀、松、宝珠、宝巻など、吉祥文様を金彩であしらいました。縁起の象徴をちりばめた華やかな意匠が、さらに福を招いてくれそうです。

ちなみに「まねき猫 クリア」は￥33,000なので意外と手が届く価格。いいかも…欲しいな…。

バカラショップ 丸の内

住所：東京都千代田区丸の内2丁目5-1 丸の内二丁目ビル1F

営業時間：11:00～20:00