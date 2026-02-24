今度2,000円オフのクーポン来たら試してみようと思ってた！ 野菜不足の丸の内ワーカーを救う「クリスプサラダワークス」が丸の内センタービルディング店オープン
野菜不足の丸の内ワーカーに朗報！ 丸の内エリアに3店舗となるクリスプサラダワークスが誕生します。オープン記念のクーポンも配布されます。
クリスプサラダワークス「丸の内センタービル店」がオープン
カスタムサラダ専門店 クリスプサラダワークス「丸の内センタービル店」が3月10日（火）にオープンします。
「丸の内センタービル店」は、JR線・東京メトロ「東京駅」、東京メトロ・都営地下鉄線「大手町駅」と直結する「丸の内センタービルディング」の地下1Fにオープン。本店舗の誕生で、丸の内エリアは既存店舗と併せて3店舗に拡大します。施設内のオフィスワーカーはもちろん、近隣で働くビジネスパーソンや周辺にお住まいの方などのすべての方に、アプリでの事前注文によるスピーディーな食の体験を提供します。
また、オープンを記念して、丸の内センタービル店限定クーポンも配布。
丸の内センタービル店オープン記念クーポン
総額2,000円（400円×5回分）OFF
コード：hellomcb
利用期限：3月10日（火）～4月30日（木）
利用回数：期間内に5回利用可能
利用条件：丸の内センタービル店限定、キッズサラダ・サイド・ドリンク利用不可
クリスプサラダワークス 丸の内センタービル店
オープン日：2026年3月10日（火）
住所：東京都千代田区丸の内1-6-1 丸の内センタービルディング B1F
客席：客席なし（テイクアウト専門店）
営業時間： 11:00～21:00、土 11:00～15:00、日祝 休業
文 / オシミリン（LoveWalker編集部）
大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。