今度2,000円オフのクーポン来たら試してみようと思ってた！ 野菜不足の丸の内ワーカーを救う「クリスプサラダワークス」が丸の内センタービルディング店オープン

野菜不足の丸の内ワーカーに朗報！ 丸の内エリアに3店舗となるクリスプサラダワークスが誕生します。オープン記念のクーポンも配布されます。

クリスプサラダワークス「丸の内センタービル店」がオープン

カスタムサラダ専門店 クリスプサラダワークス「丸の内センタービル店」が3月10日（火）にオープンします。

「丸の内センタービル店」は、JR線・東京メトロ「東京駅」、東京メトロ・都営地下鉄線「大手町駅」と直結する「丸の内センタービルディング」の地下1Fにオープン。本店舗の誕生で、丸の内エリアは既存店舗と併せて3店舗に拡大します。施設内のオフィスワーカーはもちろん、近隣で働くビジネスパーソンや周辺にお住まいの方などのすべての方に、アプリでの事前注文によるスピーディーな食の体験を提供します。

また、オープンを記念して、丸の内センタービル店限定クーポンも配布。

丸の内センタービル店オープン記念クーポン

総額2,000円（400円×5回分）OFF

コード：hellomcb

利用期限：3月10日（火）～4月30日（木）

利用回数：期間内に5回利用可能

利用条件：丸の内センタービル店限定、キッズサラダ・サイド・ドリンク利用不可

クリスプサラダワークス 丸の内センタービル店

オープン日：2026年3月10日（火）

住所：東京都千代田区丸の内1-6-1 丸の内センタービルディング B1F

客席：客席なし（テイクアウト専門店）

営業時間： 11:00～21:00、土 11:00～15:00、日祝 休業