誰も教えてくれなかった、香りが口の中で弾けるハーブの使い方！　新感覚な「たっぷりハーブのガパオライス＆カオマンガイ」

ハーブを「煮込む」のではなく「活かす」。口の中で弾けるハーブのシャキシャキとした食感が、噛むたびに新鮮な香りを放ち、これまでにない軽やかさと満足感をもたらす新感覚のガパオライスが「マンゴツリーキッチン」から登場します。

ハーブやスパイスの複雑な香りと食感が特徴

「マンゴツリーキッチン"ガパオ"グランスタ丸の内」など、「マンゴツリーキッチン」各店では、「たっぷりハーブのガパオライス」を2026年3月4日(水)より期間限定で販売開始します。

たっぷりハーブのガパオライス

価格：￥1,380(税込)

スパイシーなガパオに、かぼちゃ・ヤングコーン・ミニトマトを盛り合わせ、数種類のハーブで仕上げました。目玉焼きとジャスミンライス、具材を一緒に混ぜ合わせることで、タイの香りを楽しめる一品です。

販売店舗

マンゴツリーキッチン"ガパオ" グランスタ丸の内/マンゴツリーキッチン 横浜ジョイナス/マンゴツリーキッチンららぽーと横浜