炊きたてご飯がおかわり自由！約1,000円でおなかいっぱいな丸の内の定食屋で「若鶏のみぞれ和え定食」ランチ！

今回訪れたのは、「iiyo!!」地下1階にある土鍋ごはん専門店「恵比寿 土鍋炊ごはん なかよし」。土鍋で炊き上げたアツアツご飯と、ごはんが進む主菜の定食スタイルで人気の和食店です。今回はジューシーな鶏肉にたっぷりの大根おろしをのせた「若鶏のみぞれ和え定食」をいただいてきました。

満足度高、コスパ良な和定食！

今日は朝から忙しなく、気づけばお腹はぺこぺこ。ガッツリ食べたいけど、栄養バランスも考えたい…。そんな気分にぴったりだったのが、丸の内永楽ビル地下1階「iiyo!!」にある「恵比寿 土鍋炊ごはん なかよし」です。炊きたて土鍋ごはんに和惣菜が組み合わさった定食スタイルは、1,000円台前半という価格帯ながら食べ応えも満足感もばっちり。平日ランチはサラリーマンを中心に行列ができる人気ぶりながら、店内は席数も多く、回転も早いのがうれしいところです。

オーダーはQRコード式で、写真付きのメニューをみているだけでお腹が空いてきます。今回注文した「若鶏のみぞれ和え定食」は、大皿いっぱいの唐揚げに山盛りの大根おろしがのっていて、見た目にもインパクト大。その横にはツヤツヤに光る真っ白なご飯。火加減に気を配り時間をかけて土鍋で炊き上げられたご飯はおかわり自由という太っ腹ぶりです。加えてランチメニューすべてに味噌汁と小鉢が付くので栄養バランスも良好。炊きたてご飯のおいしさを心ゆくまで味わえるなんて、ご飯党にはたまりません！

まずは重量感のある鶏肉を持ち上げ、豪快にかぶりつきます。厚めの衣はカラッと揚げられており、ザクッという音と共に香ばしい風味が口いっぱいに広がります。そして中のお肉は驚くほど柔らかジューシー。ほんのり醤油ベースの味が染みたみぞれ餡と一緒に食べると、「食べた感」はありつつ、後味はスッキリさっぱりとしているので、二個目、三個目にどんどん箸が伸びてしまいます。

一緒に添えられた小鉢2品は日替わりで、この日はおでんと切り干し大根煮。どちらも優しい味わいで、ご飯がどんどん進みます。最初の一杯を夢中で平らげてしまい、ここで思い切ってご飯をおかわり。再び現れた熱々ご飯を、残りのお肉と一緒にパクパクと食べ進め、あっという間に完食してしまいました。お腹いっぱいなのに不思議と重たさはなく、大根おろし効果で後味も爽やか、大満足です！

メニューを見ると、他にも思わずご飯をおかわりしたくなる定食がずらり。自家製タルタルが嬉しい「チキン南蛮」や「サバの塩焼き」「みりん干し」など、お肉系からお魚系までバラエティ豊かです。ボリュームたっぷりなのに飽きの来ない優しい味付けで、毎日でも通いたくなるお店でした！ 皆さんも炊きたて土鍋ご飯のおいしさを堪能しに、ぜひ訪れてみてください。次回の「丸の内ランチ案内」もどうぞお楽しみに！

恵比寿 土鍋炊ごはん なかよし 丸の内iiyo!!店

住所：東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビル B1F（イーヨ!!内）

電話番号：03-6812-2150

営業時間：月～金 11:00～23:00（料理L.O.22:00、ドリンクL.O.22:30）、

土 11:00～14:30（L.O.14:00）

定休日：日曜・祝日