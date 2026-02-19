「サラダランチ＝物足りない」この思い込み、消えた。「WithGreen 大手町店」の季節限定サラダは主食になるボリューム

一杯で主食になるサラダボウル専門店「WithGreen」。本当におなかいっぱいになる？と侮るなかれ、3月1日に登場した季節限定サラダはボリュームたっぷり。しかも50店舗達成・創業10周年記念キャンペーンとして、サラダ1年間無料チケットやサラダ1回無料チケットが当たるキャンペーンを開催中です！

これは確かに満腹になりそう

「WithGreen 大手町店」に、季節限定サラダが登場しています。

特製チリコンカンと新じゃがのタコライスサラダ

S￥1,350 M￥1,420 L￥1,550（税込）

トッピング：トマト/紫キャベツ/新じゃが/玄米/チリコンカン

おすすめドレッシング：メキシカン

春が旬の新じゃがを皮付きでグリルし旨味を引き立たせ、スパイスを効かせた特製チリコンカンと合わせました。食べ応えがあるメキシカンサラダです。

卵たっぷりタルタルソースのチキン南蛮とオニオンマリネのサラダ

S￥1,470 M￥1,540 L￥1,670（税込）

トッピング：コーン/人参/りんご/オニオンマリネ/チキン南蛮

おすすめドレッシング：柑橘（かんきつ）

卵たっぷりの自家製タルタルソースのチキン南蛮。柑橘ドレッシングやりんご、オニオンマリネを合わせ、満足感たっぷりの一皿です。

また、3月14日（土）に全国50店舗出店を達成することを記念し、50店舗達成・創業10周年記念キャンペーン“第2弾”を実施します。公式Instagramをフォローし、キャンペーンコク投稿にいいねをすると、抽選で合計20名様にサラダ1年間無料チケットやサラダ1回無料チケットが当たります。

WithGreen 大手町店

住所：東京都東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル B2F

営業時間：月〜金11:00〜21:00

定休日：土・日