朝7時オープンの有難さ。丸の内に、店内焙煎の香りが漂う新たなカフェスポット誕生

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

「imperfect MARUNOUCHI ROASTERY(インパーフェクト丸の内ロースタリー)」イメージ

　3月6日（金）、丸の内仲通り散策のお供にぴったりなロースタリー「imperfect MARUNOUCHI ROASTERY(インパーフェクト丸の内ロースタリー)」がオープン。店内焙煎のコーヒーが味わえたり、アイスクリームやオープンサンド、手土産にもちょうどいいスイーツなどを用意します。朝7時から営業するとのことで、出勤前に立ち寄るのも良さそう。

朝からの営業がうれしい

　3月6日（金）、ロースタリー「imperfect MARUNOUCHI ROASTERY」がオープンします。

「imperfect MARUNOUCHI ROASTERY(インパーフェクト丸の内ロースタリー)」外観

　イチオシは店内で焙煎した「imperfect Marunouchi Blend」など、全11種類のコーヒー。一杯ずつハンドドリップで丁寧に抽出し、豆の香りが楽しめます。

「imperfect MARUNOUCHI ROASTERY(インパーフェクト丸の内ロースタリー)」のコーヒー
「imperfect MARUNOUCHI ROASTERY(インパーフェクト丸の内ロースタリー)」のコーヒー

　フード類も用意。オープンにあわせて新開発したアイスクリームは、「African Spice Chocolate」「Creamy Vanilla Coffee Cherry」「Coffee Cherry Sorbet」の4種類。「Creamy Vanilla Coffee Cherry」「Coffee Cherry Sorbet」は、コーヒー豆の精製過程で捨てられてしまうコーヒー豆の果皮・果肉部分であるコーヒーチェリーを活用しています。

「imperfect MARUNOUCHI ROASTERY(インパーフェクト丸の内ロースタリー)」のアイスクリーム

　オープンサンドやパウンドケーキなども提供し、小腹が空いたときにもぴったり。また、手土産にぴったりなチョコレート菓子やクッキー、サブレ、ドリップコーヒーなども販売します。

「imperfect MARUNOUCHI ROASTERY(インパーフェクト丸の内ロースタリー)」のオープンサンド
「imperfect MARUNOUCHI ROASTERY(インパーフェクト丸の内ロースタリー)」のギフト商品

imperfect MARUNOUCHI ROASTERY
住所：東京都千代田区丸の内2-3-1 三菱商事ビルディング1階
営業時間：月〜金：07:00〜19:00／土日祝：11:00〜19:00
　　　　　※オープン日3月6日（金）のみ10:00営業開始
定休日 ：不定休（年末年始を除く）

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

