【お米2合プレゼント】お米のうまさに作った人の物語をプラス！ 「塚田農場の米を育てる人に会える日」

毎日のように食べているお米。でもその生産者のことまで考える機会って滅多にないですよね。「塚田農場OBENTO&DELI」では、グランスタ東京店などの都内4店舗にて、生産者を招いて直接交流できるイベントが開催されます。

「塚田農場」のお弁当を支える生産者がやって来る

「塚田農場OBENTO&DELI」では、グランスタ東京店などの都内4店舗にて自社製造するすべてのお弁当で使用している秋田県大潟村産「あきたこまち」の生産者を招き、お客と直接交流する販売イベント【大潟村から米農家さんがやってくる！2026春】～塚田農場の米を育てる人に会える日～を開催します。

肥沃な干拓地での米作りへのこだわりや、美味しい食べ方を直接教えてもらうことができます。

さらに、当日はお弁当・総菜を2,000円（税込）以上購入すると大潟村産の「あきたこまち（約2合パック）」をプレゼント！（予定数が無くなり次第プレゼントは終了します）

【大潟村から米農家さんがやってくる！2026春】～塚田農場の米を育てる人に会える日～

開催日時：2026年3月11日（水）14:00〜18:00（予定）

実施店舗：塚田農場OBENTO&DELI

エキュート上野店、グランスタ東京店、京王百貨店新宿店、北千住マルイ店